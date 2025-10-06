लिपिक, लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा
शहापूर, ता. ६ (वार्ताहर) : राज्यातील लिपिक व लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याने सर्व कर्मचारी संघटना एकत्र आल्या आहेत. सरकारी स्तरावर वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांतील कर्मचारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर धडकणार आहेत. १५ व १६ ऑक्टोबरला त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दोन दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
राज्यभरातील लिपीक व लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करणे व लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नती स्तर कमी करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी सरकार स्तरावर संघटनांच्या माध्यमातून वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात स्थापन केलेल्या कृती समितीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी जुलैमध्ये ग्रामविकास मंत्र्यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्व कर्मचारी संघटना मुंबईच्या आझाद मैदानावर १५ व १६ ऑक्टोबर असे दोन दिवस लाक्षणिक उपोषण करून सरकारचे लक्ष वेधणार असल्याचे संघटनेचे सचिव मेघराज निमसे यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर संघटनांच्या बैठका सुरू आहे. मुंबई येथील या आंदोलनासाठी अलिबाग, ठाणे, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, सोलापूर, सांगली, परभणी, नांदेड, अहिल्यानगर, धाराशिव, धुळे यांसह सर्व जिल्ह्यांतील संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
