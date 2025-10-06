देवदेवतांच्या मूर्ती, प्रतिमा, धार्मिक ग्रंथ यांचे विधिवत विसर्जन
देवी-देवतांच्या मूर्ती, प्रतिमा, धार्मिक ग्रंथ यांचे विधिवत विसर्जन
ऑपरेशन गॉड अंतर्गत स्वच्छता अभियान
तुर्भे, ता. ६ (बातमीदार) : सानपाडा विभागात ऑपरेशन गॉडअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान राबवण्यात आले. या अभियानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे नागरिकांनी रस्त्यावर, झाडाखाली, उद्यानात ठेवलेल्या देवी-देवतांच्या मूर्ती, प्रतिमा, धार्मिक ग्रंथ आणि देशाचे झेंडे यांचे सन्मानपूर्वक संकलन करून त्यांचे विधिवत विसर्जन करण्यात आले.
हे अभियान सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश कचरे, शिवतेज मित्र मंडळाचे माजी अध्यक्ष अनिल शिळकर व सानपाडा ठाकरे शिवसेना शाखाप्रमुख समाजसेवक सुरेश कदम यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात आले. या स्वच्छता मोहिमेत जवळपास एक क्विंटल प्रतिमा, फोटो व मूर्ती संकलित करण्यात आल्या. संकलित सामग्रीचे विसर्जन चिंचोली-जुईनगर तलाव व पालिकेच्या विसर्जन कलशात करण्यात आले. एकीकडे आपण देवतांना पूजतो, तर दुसरीकडे देवतांच्या मूर्ती जुन्या झाल्या की झाडाच्या आडोशाला टाकतो. ही चुकीची पद्धत असून, त्यामुळे देवतांचा अपमान आपण करत असतो. त्यापेक्षा या मूर्ती किंवा साहित्य पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावे. त्याआधी त्याची विधिवत उत्तर पूजा करावी, अशा पद्धतीची जनजागृती या वेळी करण्यात आली.
आपले शहर, आपली जबाबदारी
देवी-देवतांचे फोटो, मूर्ती, ग्रंथ किंवा देशाचे झेंडे रस्त्यावर फेकणे म्हणजे केवळ स्वच्छतेचा प्रश्न नाही, तर श्रद्धा आणि संस्कृतीची विटंबना आहे. म्हणूनच गांधी जयंती आणि दसऱ्याच्या शुभदिनी आम्ही हा उपक्रम हाती घेतला. आमचा संदेश साधा आहे आपले शहर, आपली जबाबदारी. प्रशासनाची वाट न पाहता नागरिकांनी पुढाकार घेतला, तर आपले शहर नक्कीच देशपातळीवर आदर्श ठरेल, असे नीलेश कचरे यांनी म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.