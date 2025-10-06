पैसे भरले, परंतु घर मिळाले नाही!
वांगणीतील रहिवाशांचे आझाद मैदानात आंदोलन
कुलाबा, ता. ६ ः घरासाठी पैसे दिले, हफ्ता आणि भाडे दोन्ही भरत आहोत, तरीही अद्याप आम्हाला घर मिळालेले नाही, अशी खंत आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या वांगणी येथील रहिवाशांनी व्यक्त केली. फ्लॅट बुक करून आम्ही कोणती मोठी चूक केली? हेच कळत नाही, असेही या रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, कर्जत तालुक्यातील वांगणी येथे २०१४-१५ मध्ये वांगणी येथील एका नियोजित प्रकल्पात घराची नोंदणी करण्यासाठी पाच ते सहा हजार लोकांनी प्रत्येकी आठ लाख रुपये दिले. यासाठी अनेकांनी बँकेतून कर्ज घेतलेले आहे. अजूनपर्यंत प्रकल्प उभा राहिला नाही, मात्र राहिवाशांना बँकेचे मासिक हफ्ते चुकवावे लागतात. विकसकाने केलेल्या चुका व इतर कंपन्यांच्या तक्रारीमुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. वेळेवर घर न मिळाल्यामुळे आम्ही कर्जबाजारी झाल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे.
फसवणूक झालेल्या रहिवाशांनी मुंबईचे आझाद मैदान गाठून विकसकाविरोधात घोषणाबाजी केली. आमचे घर मिळावे व विकसकाच्या चुकीमुळे परत गेलेली पंतप्रधान आवाज योजनेची सबसिडी परत मिळावी. बांधकाम सुरू होईपर्यंत मासिक हफ्ते न भरण्याची सवलत मिळाली अशी मागणी किशन वासला यांनी केली आहे.
