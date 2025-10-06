पर्यटक मृत्यूप्रकरणी रिसॉर्ट मालकावर गुन्हा
पर्यटक मृत्यूप्रकरणी रिसॉर्टचालकावर गुन्हा
कर्जत, ता.६(बातमीदार)ः तालुक्यातील एका रिसॉर्टवर पिकनिकसाठी आलेल्या तरुणाचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात तब्बल तीन महिन्यांनंतर रिसॉर्ट मालकाविरोधात निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कर्जत तालुक्यातील भालीवडी येथील साई लिला फार्महाऊसवर २७ जून २०२५ रोजी नालासोपारा येथील कवीन पारकर (वय १८) हा मित्रांसह
पिकनिकसाठी आला होता. संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास स्विमिंग पूलजवळील लोखंडी झोपाळ्यावर विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने पारकर खाली कोसळला. त्याला डिकसळ येथील रायगड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेची अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र, पोलिस तपासात झोपाळ्याला विद्युत जोडणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने रिसॉर्ट मालक हिंदुराव तोरसेविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १०६ आणि २३८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक झालेली नसल्याचे पोलिस निरीक्षक मनीषा लटपटे यांनी सांगितले.
़़़़ः-----------------------------
मालकाचीही चौकशी होणार
मुंबई येथील धनिक सरिता पुरुषोत्तम अगरवाल यांच्या मालकीचा हा रिसॉर्ट असून त्यांनी भाडे तत्त्वावर तोरसे यांना कायदेशीर चालण्यास दिला होता. चालक आणि मालक या दोघांचीही चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
