लाचप्रकरणातील तिघे कोठडीत
लाच प्रकरणातील तिघे कोठडीत
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : अनधिकृत तीन दुकानांचे गाळे हटविण्यासाठी घेतलेल्या लाचप्रकरणी अटकेत असलेले ठाणे महापालिका निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे, खासगी इसम ओमकार गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांना ठाणे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. शिंदे यांनी सोमवारी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. याचदरम्यान त्या तिघांच्या वकिलाने जामिनासाठी अर्ज केला असून, त्याच्यावरील सुनावणी येत्या बुधवारी (ता. ८) होणार आहे.
नौपाड्यातील तीन दुकानांचे गाळे हटविण्यासाठी मुंबईतील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून २५ लाखांच्या लाचेचा पहिला हप्ता स्वीकारताना पाटोळे आणि गायकर या दोघांना महापालिकेच्या ४३व्या वर्धापनदिनी अटक केली. त्यांना दोघांना दोनदा दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. दरम्यान, सुशांत सुर्वे याला अटक करण्यात आल्यावर त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. सोमवारी तिघांची पोलिस कोठडी संपल्याने त्यांना एकत्रच ठाणे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश शिंदे यांच्या न्यायालयात हजर केले. या वेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून त्या तिघांना न्यायालयीन कोठडी मिळावी, अशी मागणी न्यायालयासमोर ठेवली. त्यानुसार न्यायाधीश शिंदे यांनी कोणताही विलंब न करता, त्या तिघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडी करण्यात आली. सोमवारी त्या तिघांना न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यावर त्यांच्या वकिलांकडून त्यांना जामीन मिळावा, यासाठी ठाणे न्यायालयात जामीन अर्ज सादर आला आहे. याचदरम्यान न्यायाधीश शिंदे यांनी येत्या बुधवारी त्या अर्जावर सुनावणी होईल, असेही या वेळी स्पष्ट केले. याचवेळी पाटोळे यांचे वकील भानुशाली यांनी मंगळवारी सुनावणी ठेवावी, अशी मागणी केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.