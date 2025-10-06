खड्ड्यांविरोधात आज एल्गार
पेझारी चेक पोस्ट येथे शेकापचे आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ६ : रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघातांचे सत्र वाढत आहे. या अपघातांमध्ये अनेकांना कायमचे अपंगत्व आले आहे. तर अनेकांना जीवही गमवावा लागला आहे.असे असताना रस्ते दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा हितासाठी मंगळवारी (ता.७) पेझारी चेक पोस्ट येथे शेकापच्या वतीने रास्ता रोको केला जाणार आहे.
अलिबागमध्ये शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित पाच हजार किलो मीटरचे रस्ते आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागांचा विकास केला जातो. परंतु, जिल्ह्यातील तीन हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२३-२४ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला रस्त्याच्या ३१६ कामांसाठी ४० कोटी ७६ लाखांची प्रशासकिय मान्यता दिली होती. त्यापैकी ३८ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, जून २०२४ अखरेपर्यंत बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुरुस्तीसह नुतनीकरणासाठी फक्त १६ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला.
प्रमुख रस्त्यांची दयनिय अवस्था
करोडो रुपये खर्च करूनही रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून प्रत्येक तालुक्याला पाच लाखांप्रमाणे ७५ लाख रुपये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला देण्यात आले. मात्र, ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली करोडोचा भ्रष्टाचार झाला असून अलिबाग-रोहा, अलिबाग-मुरूड, अलिबाग-रेवस रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
