संजय बनसोडे यांना सावित्री/फातिमा समाजभूषण पुरस्कार
मुंबई ः मुंबई उपनगरचे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी संजय बनसोड यांना माता सावित्री/फातिमा समाजभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. सामाजिक बाधिलकी जपत, ग्रंथालय चळवळ पुढे नेण्याच्या योगदानासाठी त्यांना या पुरस्काराने सन्मानिक केले जाणार असल्याची माहिती माता सावित्री/फातिमा सार्वजनिक वाचनालयाच्या व्यवस्थापनाने दिली आहे.
संजय बनसोड यांनी आपल्या २५ वर्षांच्या शासकीय सेवेत ग्रंथालय चळवळ मजबूत करण्यासाठी राज्यभरात ३१ कार्यशाळा घेतल्या. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मुलुंड येथे आधुनिक डिजिटल लायब्ररी उभी राहिली आहे. या ग्रंथालयात वाचनासोबत मनस्वास्थ्यासाठी योग, विपश्यना सुरू करण्याचा अभिनव उपक्रम त्यांनी सुरू केला. हा पुरस्कार १४ ऑक्टोबरला कुर्ल्याच्या बाळासाहेब ठाकरे समाजकेंद्र येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात येणार आहे.
