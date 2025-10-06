अर्नाळ्यात गोवारी कुटुंबियांवर प्राणघातक हल्ला
अर्नाळ्यात कुटुंबीयांवर प्राणघातक हल्ला
बोळिंज, ता. ६ (बातमीदार) : विरारच्या अर्नाळा बंदरपाडा गावात एका कुटुंबावर प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. ही घटना सोमवारी पहाटे ३ च्या सुमारास घडली. यामध्ये वृद्ध दाम्पत्य व त्यांची मुलगी असे तिघे जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा हल्ला कुणी आणि का केला त्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून, या हल्ल्यामुळे गावात तणावाचे वातावरण पसरले आहे.
विरार पश्चिमेच्या अर्नाळा बंदरपाडा गावात प्रा. गोवारी यांचे कुटुंबीय राहतात. गोवारी हे अर्थव नावाचे शिकवणी वर्ग चालवितात. ते कामानिमित्ताने आगाशी गावात राहतात, तर अर्नाळा गावात त्यांचे वडील जगन्नाथ गोवारी (वय ७६), आई लीला (७२) आणि बहीण नेत्रा (५२) असे राहतात. सोमवारी (ता. ६) पहाटे ३ च्या सुमारास एका अज्ञात हल्लेखोराने गोवारी यांच्या घरात शिरून गोवारी कुटुंबीयांवर कोयत्यासारख्या हत्याराने वार केले. रक्तबंबाळ अवस्थेत लीला गोवारी मदतीचा धावा करत बाहेर आल्या. हल्लेखोर तोपर्यंत पसार झाला. शेजाऱ्यांनी प्रा. गोवारी यांना फोन करून बोलावून घेतले. त्यानंतर जखमी तिघांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
