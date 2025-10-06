रोहा अष्टमी नगराध्यक्षपदी बसणार ओबीसी महिला
रोहा अष्टमी नगराध्यक्षपदी बसणार ओबीसी महिला
राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना सामना रंगणार?
रोहा, ता. ६ (बातमीदार) ः रोहा अष्टमी नगर परिषदेतील नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. नगराध्यक्षपदाच्या खुर्चीत आता ओबीसी महिलेला बसण्याची संधी मिळणार आहे. या आरक्षणामुळे अनेकांच्या अपेक्षा बळावल्या आहेत, तर दुसरीकडे गुडघ्याला बाशिंग बांधलेले इच्छुक नाराज झाले आहेत. एकंदरीत कही खुशी कही गम असेच वातावरण निर्माण झाले आहे. या आरक्षणाने सर्वपक्षीय विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष विरुद्ध शिंदेची शिवसेना यांच्यात चढाओढ निर्माण होणार आहे.
आगामी रोहा अष्टमी नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत भाजपची युती कायम असणार आहे, मात्र शिंदे यांची सेना महायुतीत भागीदार न राहता इतर नाराज पक्षांना सोबत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर आव्हान उभे करणार, असे चित्र दिसून येत आहे. रोहा अष्टमी नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या पत्नी वेदांती तटकरे, माजी नगरसेविका पूजा पोटफोडे यांची नावे चर्चेत आहेत, तर शिंदे गटाकडून उच्चशिक्षित अनिता कोळी यांचे नाव आघाडीवर आहे. दरम्यान, मागील आठवड्यात शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नाराज महिला कार्यकर्त्यांची भेट घेऊन बंद खोलीत चर्चा केली होती. त्याचप्रमाणे निवडणुकीच्या अनुषंगाने बड्या पक्षाचे नाराज कार्यकर्तेदेखील दळवी यांच्या संपर्कात असून, रोहा नगरपालिकेवर भगवा फडकवण्याचा चंग बांधला आहे.
तर दुसरीकडे सतत विरोधी बाकावर बसणाऱ्या शहरातील एका आक्रमक माजी नगरसेवकाने सुनील तटकरे यांची खासगीत भेट घेऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अन्य पक्षाचे बडे नेतेदेखील तटकरे यांच्या संपर्कात असल्याचे समजते. त्यामुळे रोह्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार आहे, तर आता आरक्षण जाहीर झाल्याने रोहा अष्टमी निवडणुकीची धामधूम जोर धरणार आहे.
