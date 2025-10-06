घरगुती सिलिंडर सुरक्षेसाठी अभियान
मुंबईत ३५० जनजागृती शिबिरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः मुंबई महापालिका क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांत स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर स्फोटाच्या घटना घडल्या आहेत. कांदीवलीतील स्फोटात सहा महिलांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासन व भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या सहकार्याने ७ ऑक्टोबर ते १७ डिसेंबर या कालावधीत एक विशेष जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. यात मुंबईत ३५० पेक्षा अधिक ठिकाणी जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र आंबुलगेकर यांनी ही माहिती दिली.
मुंबईत भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या गॅस सिंलिंडरचा पुरवठा करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांचे मिळून सुमारे २५ लाख घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहक आहेत. ७८ हजार ग्राहक हे व्यावसायिक सिलिंडरचे ग्राहक आहेत. विशेष म्हणजे घरगुती ग्राहकांपैकी बहुसंख्य ग्राहकांकडे दोन सिलिंडर आहेत. व्यावसायिक ग्राहकांपैकी बहुतांश ग्राहकांकडे एकापेक्षा अधिक सिलिंडर आहेत. अनेक व्यावसायिक ग्राहकांकडे ‘सिलिंडर बँक’देखील आहे. ही बाब लक्षात घेता ग्राहकांची संख्या जरी सुमारे २५ लाख ७८ हजार असली, तरी एकूण सिलिंडरची संख्या ही त्यापेक्षा निश्चितच जास्त असल्याचे या कंपन्यांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, मुंबईत विविध ठिकाणी आयोजित होणाऱ्या जनजागृती शिबिरांना मुंबईकरांनी वेळात वेळ काढून आवर्जून उपस्थित रहावे, असे आवाहन रवींद्र आंबुलगेकर यांनी केले आहे.
विशेष बैठकीत चिंतन
भायखळा येथील मुंबई अग्निशमन दलाच्या मुख्यालयात आयोजित एका विशेष बैठक झाली. यामध्ये मुख्य अग्निशमन अधिकारी आंबुलगेकर, उपप्रमुख अग्निशमन अधिकारी अनिल परब, भारत पेट्रोलियमचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक संदीप पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर वापराबाबत व सुरक्षिततेबाबत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती अभियानाबाबत विविध स्तरीय नियोजन करण्यात आले. बैठकीत मुंबईतील ग्राहकांपर्यंत गॅस सिलिंडरचा सुरक्षित वापर करण्याबाबत माहिती ही प्रात्यक्षिकांसह पोहोचावी व ती नियमितपणे देण्यात यावी, अशी सूचना प्रमुख अग्निशमन अधिकाऱ्यानी केली.
काय आहे अभियान?
- सिलिंडर वापराबद्दल जनजागृती अभियान
- ३५०हून अधिक ठिकाणी प्रात्यक्षिके व प्रबोधन
- अनधिकृत गॅस सिलिंडरच्या वापरावर कठोर कारवाई
- गॅस वितरण साखळीत सर्व घटकासाठी शिबिरे
- मागणीनुसार सोसायटी, वसाहत स्तरावर जनजागृती शिबिरे
