एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या मागण्यांचा ‘टीझर’ सादर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : महागाई भत्ता, वेतनवाढीतील फरक, दिवाळी भेट रक्कमसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे एसटी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अनोखा ‘टीझर’ सादर केला. राज्यभरातील ५००पेक्षा अधिक कामगार प्रतिनिधींनी पेटत्या मशाली आणि मागण्यांचे फलक हातात घेत दादर येथे निदर्शने केली. १२ ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या आंदोलनाचा हा ‘टीझर’ सादर करून एसटी प्रशासनाला गंभीर इशारा देण्यात आला.
मुदतीपूर्वी मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिला. त्यामुळे दिवाळी सणात एसटीची वाहतूक विस्कळित होण्याची शक्यता आहे. टिळक भवन येथील सभागृहात आयोजित या टीझर सादरीकरण कार्यक्रमात बरगे बोलत होते. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. ‘एसटी कामगार चळवळीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मशाल मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा १२ ऑक्टोबरच्या रात्री १२ वाजल्यापासून निघेल आणि पुढे तो बेमुदत ठिय्या आंदोलनात रूपांतरित होईल. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, ही आमची इच्छा असली तरी प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती गंभीर बनेल,’ असे बरगे यांनी सांगीतले. २०१६पासून प्रलंबित असलेल्या महागाई भत्त्याच्या सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या फरकाची आणि वेतनवाढीतील २,३१८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची अद्याप पूर्तता झालेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी संघटनेचे सहसरचिटणीस चंदन राठोड यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
...
काय आहेत मागण्या?
- दिवाळी भेट म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्यास १७ हजार रुपये द्यावे
- सणउचल म्हणून १२ हजार ५०० रुपये द्यावे
- थकबाकीच्या रकमेबद्दल निर्णय घ्यावा
