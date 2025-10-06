भिवंडीत रुग्णांच्या जीवाशी खेळ
भिवंडी, ता. ६ (वार्ताहर) : तालुक्यातील ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट वाढत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक ठिकाणी शिक्षणानुसार पॅथी न पाळता आयुर्वेदिक व होमिओपॅथी डॉक्टर एलोपॅथी उपचार करताना दिसत आहेत. इंजेक्शन देणे, सलाईन लावणे आणि औषधोपचार देणे यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
भिवंडी तालुक्यात सुमारे २००हून अधिक गावे आहेत. या भागात गोदामे, लॉजिस्टिक पार्क, यंत्रमाग आणि कारखान्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय कामगार वसले आहेत. या स्थलांतरित कुटुंबांसह गरीब व आदिवासी समाज आर्थिक अडचणीमुळे मोठ्या डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरील बोगस डॉक्टरांकडे उपचार घेतात. त्यामुळे या भागात बेकायदा वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. काही सरकारी दवाखान्यांत डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांचा अपेक्षित परिणाम होत नसल्याने रुग्ण पर्यायी मार्ग शोधतात. पडघा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मिळणाऱ्या औषधांबाबत संशय असल्याने त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवली आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते कैलास धमणे यांनी सांगितले.
नागरिकांची आरोग्य केंद्राकडे पाठ
तालुक्यात एकूण आठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रात दोन डॉक्टरांची २४ तासांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ५३ उपप्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि कुंदे गावात आरोग्य पथक कार्यरत आहे. तरीसुद्धा अनेक रुग्ण सरकारी आरोग्य सेवेकडे वळत नाहीत. आशासेविकांद्वारे प्रयत्न होऊनही गरीब आणि परप्रांतीय रुग्ण बोगस डॉक्टरांकडेच जात असल्याचे दिसून येते.
कारवाईसाठी विशेष पथक
भिवंडी तालुक्यातील काही गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीजवळ तर काही ग्रामीण भागात आहेत. सर्वच ठिकाणी लसीकरणासह आरोग्य सेवा दिल्या जातात. पडघा केंद्रातील तक्रारीची तपासणी करून औषधांचा व केस पेपरचा आढावा घेतला जाईल, असे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. नलिनी ठोंबरे यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले. अंजूरफाटा ते कशेळी दरम्यान एलोपॅथी उपचार करणाऱ्या आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच तालुक्यातील बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी विशेष पथक तयार करण्यात येणार आहे.
