आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंटचा अभ्यासक्रम
‘वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट’ आयटीआयमध्ये नवा अभ्यासक्रम
मुंबई, ता. ६ : राज्याच्या स्थापनेपासून तांत्रिक अभ्यासक्रम आणि त्यासाठीच्या ट्रेडचे शिक्षण, अभ्यासक्रम देणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)मध्ये पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना वैदिक संस्कार आणि त्याचे धडे शिकायला मिळणार आहेत. नाशिक येथे येऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी राज्यातील आयटीआयमध्ये ‘वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट’ हा नवा अभ्यासक्रम राबविला जाणार असल्याची माहिती आज मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.
यासोबत राज्यात नव्याने अल्प मुदतीचे सुमारे २०६हून अधिक अभ्यासक्रमही सुरू केले जाणार आहेत. हे सर्व अभ्यासक्रम रोजगारक्षम असून, त्या अभ्यासक्रमांची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ८ ऑक्टोबरला होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, त्यात अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.
राज्यातील युवकांना उद्योगसुसंगत आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ‘अल्प मुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या कार्यक्रमाचे राज्यभरात ६०० ठिकाणी आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून चालू वर्षात ७५,००० प्रशिक्षणार्थ्यांना रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असून, पुढील वर्षापासून ही संख्या एक लाख प्रशिक्षणार्थ्यांपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे.
महिलांसाठी विशेष बॅचेस
महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, लातूर, नागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन ‘वैदिक संस्कार ज्युनिअर असिस्टंट’ हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.
प्रवेश प्रक्रिया आणि पात्रता
या कार्यक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रियेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. प्रशिक्षण शुल्क प्रतिमहिना रुपये एक हजार ते पाच हजार इतके निश्चित करण्यात आले आहे. २५ टक्के जागा संस्थेतील प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमधील विद्यमान व उत्तीर्ण विद्यार्थी तसेच दहावी, बारावी, पदविका किंवा पदवी शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी पात्र असतील.
