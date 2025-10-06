शहापुरात अल्पवयीन मुलीचा ५० हजारात सौदा
शहापुरामध्ये अल्पवयीन मुलीचा ५० हजारांत सौदा
दलाल, वधू पक्षावर गंभीर गुन्हे दाखल; पाच जण अटकेत
शहापूर, ता. ६ (वार्ताहर) : शहापूर तालुक्यातील खैरे गाव हद्दीतील शेणवा येथील आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलीचा जबरदस्तीने लग्न लावण्याचा कट रविवारी (ता. ५) श्रमजीवी संघटनेने उधळला असून, याप्रकरणी किन्हवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत आरोपींवर गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे.
पीडित अल्पवयीन मुलीच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असल्याने दलाल प्रकाश मुकणे यांच्या मध्यस्थीने या मुलीचे पारनेर (जि. अहमदनगर) येथील तरुणाशी लग्न ठरविण्यात आले. या व्यवहारात मुलीच्या बदल्यात पालकांना ५० हजार रुपये देण्याचे ठरवून त्यातील १० हजार रुपये रोख स्वरूपात एक महिन्यापूर्वी देण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात आरोपी जय लक्ष्मण शिर्के आणि त्याचे वडील लक्ष्मण रघुनाथ शिर्के हे उच्चवर्णीय समाजातील असून, त्यांनी पीडित मुलगी ही अल्पवयीन व अनुसूचित जमातीतील असल्याचे माहीत असतानाही तिच्या कुटुंबाच्या गरिबीचा गैरफायदा घेत मुलीची विक्री करून विवाहाचा प्रयत्न करण्यात आला, असेही तपासातून पुढे आले. याप्रकरणी जय लक्ष्मण शिर्के (वय २२), लक्ष्मण नारायण शिर्के (५१), दत्तात्रेय विठ्ठल वातेस (५०), नंदा दत्तात्रेय वातेस (४५), प्रकाश नवसू मुकणे (४९) या पाच जणांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये अटक करण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात आदिम कातकरी जमातीमधील मुलींची अठराविश्वेदारिद्र्यामुळे विक्री करण्याच्या घटना प्रकर्षाने समोर येत आहेत. पुणे आणि अहिल्याबाईनगर जिल्ह्यात या मुली नेल्या जातात. अवघ्या ५० हजार रुपयांना मुलींची विक्री होत आहे. यासाठी काही दलाल सक्रिय आहेत. त्यांचा पोलिस तपास करीत आहेत. बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान अपुरे आहे. ते केवळ बालविवाहाची दखल घेण्यापुरते आहे. हा फक्त बालविवाह नाही. ही अमानवी व्यापाराची पद्धत आहे. मुलींचा व्यापार होत आहे. ही शरमेची बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याची तातडीने दखल घ्यावी. ज्या गावात ही घटना घडली तेथील महिला बालविकास अधिकारी, पोलिस पाटील, ग्रामसेवक यांना निलंबित केले पाहिजे.
- विवेक पंडित, संस्थापक, श्रमजीवी संघटना
