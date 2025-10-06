डोंबिवली सर्पदंश प्रकरणी डॉ. संजय जाधव निलंबित
सर्पदंशप्रकरणी डॉ. संजय जाधव निलंबित
पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ : डोंबिवली येथील प्राणवी भोईर आणि श्रुती ठाकूर या मावशी भाचीचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी शास्त्रीनगर रुग्णालयातील विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय जाधव यांना वैद्यकीय सेवेत कसूर केल्याप्रकरणी पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या आदेशानुसार निलंबित करण्यात आले आहे. डॉ. संजय जाधव यांची घटनेच्यादिवशी रात्रपाळी होती; मात्र जाधव त्या वेळी रुग्णालयात हजर नसल्याची बाब उघडकीस आल्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
डोंबिवली येथील चार वर्षांची चिमुरडी प्राणवी भोईर आणि तिची मावशी श्रुती ठाकूर यांना २८ सप्टेंबर रोजी सर्पदंश झाला होता. त्यांना तातडीने महापालिकेच्या डोंबिवली येथील शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचारासाठी पहाटे ५ वाजता दाखल करण्यात आले होते. अपघात विभागात कर्तव्यावर असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून त्यांच्यावर उपचार केले होते, मात्र दोघींचीही तब्येत बिघडल्याने त्यांना तत्काळ ठाणे येथील सिव्हिल रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेच्या रुग्णवाहिकेतून दोघींना हलविण्यात येत असताना प्राणवी हिचा तत्काळ मृत्यू झाला, तर श्रुती हिचा मंगळवारी ३० सप्टेंबर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. दरम्यान, प्राणवी व श्रुती यांच्या मृत्यूनंतर तिच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयावर हलगर्जीचा आरोप केला. त्या अनुषंगाने पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी याप्रकरणी खुलासा मागविला होता. यामध्ये मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ल यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी प्रथमदर्शनी दिलेल्या अहवालानुसार विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय जाधव यांची त्या दिवशी रात्रपाळी होती, मात्र ते रुग्णालयात उपस्थित नव्हते. डॉ. जाधव हे आपल्या कर्तव्यावर हजर न झाल्याने कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यामुळे ते निलंबनास पात्र आहेत, असा अहवाल दिला आहे. या अहवालानुसार आयुक्त गोयल यांनी डॉ. जाधव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.