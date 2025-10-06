एमबीबीएस, बीडीएसच्या तिसऱ्या फेरीला सुरुवात
एमबीबीएस, बीडीएसच्या तिसऱ्या फेरीला सुरुवात
मुंबई, ता. ६ ः राज्यातील वैद्यकीय (एमबीबीएस) आणि दंत (बीडीएस) अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या तिसऱ्या फेरीला सुरुवात झाली आहे. या फेरीच्या प्रवेशासाठीची निवड यादी १५ ऑक्टोबरला जाहीर केली जाणार असून, यासाठीचे नवीन वेळापत्रक सीईटी सेलने जाहीर केले आहे. विद्यार्थ्यांना येत्या ८ ऑक्टोबरला सकाळी ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. यासोबत नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. तसेच मूळ कागदपत्रांच्या रंगीत स्कॅन प्रती पोर्टलवर अपलोड कराव्या लागतील. ९ ऑक्टोबरला नोंदणीकृत उमेदवारांची तात्पुरती एकत्रित गुणानुक्रम यादी तसेच तिसऱ्या फेरीसाठीचा सीट मॅट्रिक्स प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्यानंतर १० ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत उमेदवारांना प्राधान्यक्रम फॉर्म भरता येणार आहे. १५ ऑक्टोबरला तिसऱ्या फेरीची निवड यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या यादीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी १६ ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात हजर राहून प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.