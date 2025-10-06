मुंबईकरांना आवश्यकतेनुसार ८० मेगावाॅट अतिरिक्त वीज उपलब्ध होणार
मुंबईकरांना गरजेनुसार अतिरिक्त वीज
टाटा पॉवरचा टीपीआरएलसोबत करार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : टाटा पॉवर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेडने (टीपीआरएल) ८० मेगावॉट क्षमतेच्या फर्म आणि डिस्पोजेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पासाठी टाटा पॉवर मुंबई डिस्ट्रिब्यूशनसोबत वीज खरेदी करार केला आहे. त्यामुळे मुंबईत विजेची मागणी जास्त असताना किंवा आवश्यकतेनुसार ८० मेगावाॅट अतिरिक्त वीज मिळू शकणार आहे तसेच ग्रीड स्थिरतेसाठी उपयोगी ठरणार आहे. त्यासाठी प्रगत सौर, पवन आणि बॅटरी स्टोरेज सिस्टीम एकत्रित करेल.
टीपीआरएलकडून हा प्रकल्प २४ महिन्यांत पूर्ण केला जाणार असून, दरवर्षी अंदाजे ३१५ दशलक्ष युनिट्स वीज निर्मिती होणार आहे. यामुळे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनामध्ये दरवर्षी ०.२५ दशलक्ष टनापेक्षा जास्त घट होईल. हा प्रकल्प टाटा पॉवर मुंबई डिस्ट्रिब्यूशनला राज्य नियामक आयोगाने आखून दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा वापराचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मदत करणार आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यानंतर या प्रकल्पात निर्माण होणारी स्वच्छ ऊर्जा टाटा पॉवरच्या मुंबई डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्कमध्ये अखंडपणे पुरवली जाणार आहे.
