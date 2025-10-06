...तर जेन झी इंटर्नशिप कार्यक्रम!
मुंबई महापालिकेसंदर्भात भाजपची घोषणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः तरुण विद्यार्थी शहरी नियोजन आणि महापालिका प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी योगदान देतील, या दृष्टीने मुंबई महापालिकेत महायुती सत्तेत आल्यानंतर जेन झी हा नवीन इटर्नशिप कार्यक्रम जाहीर करू, अशी घोषणा मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी केली.
जगातील सर्वात मोठ्या युवा-संचालित नॉन प्रॉफिट संस्थांपैकी एक असलेल्या इंडियाज इंटरनॅशनल मुव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स या युवा संघटनेने वाय. बी. चव्हाण सेंटर येथे आयोजित कार्यक्रमात आमदार अमित साटम यांनी आज ‘प्रथम मतदारांशी’ अर्थात ‘जेन झी’शी संवाद साधला. या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि नेतृत्व आयआयएमयूएनचे संस्थापक आणि अध्यक्ष ऋषभ शाह यांनी केले.
अध्यक्ष साटम या वेळी म्हणाले, पालिका निवडणुकीनंतर आम्ही सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासनात रस असलेल्या जेन झी विद्यार्थ्यांसाठी एक इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू करणार आहोत. या उपक्रमांतर्गत मुंबईच्या २४ प्रशासकीय वॉर्डमध्ये प्रत्येकी दोन इंटर्न नियुक्त केले जातील आणि पालिका मुख्यालयात दोन इंटर्न नियुक्त केले जातील. या कार्यक्रमात सार्वजनिक धोरण आणि प्रशासनाचे अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या ५० तरुणांना महापालिका व्यवस्थेचे निरीक्षण करण्यासाठी, सुधारणा सुचवण्यासाठी आणि शहरी नियोजन आणि महापालिका प्रशासन मजबूत करण्यासाठी संशोधन पेपर तयार करण्याची संधी मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अभ्यास गट स्थापन करणार
आयआयटी आणि व्हीजेटीआयच्या तज्ज्ञांचा समावेश असलेला एक अभ्यास गट स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली. तो गट पालिकेच्या माजी महानगरपालिका आयुक्त आणि पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाचे माजी मुख्य अभियंत्यांचे मत घेतील. अभ्यास गट मुंबईच्या भूप्रदेश रचनेचे आणि सरासरी वार्षिक पावसाचे विश्लेषण करेल आणि शहरात पूर रोखण्यासाठी प्रभावी योजना आखण्यासाठी मुंबई सारखा पाऊस असलेल्या इतर आंतरराष्ट्रीय शहरांशी त्याची तुलना करेल, असे आमदार अमित साटम यांनी सांगितले.
