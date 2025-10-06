मेट्रोच्या कामादरम्यान लोखंडी पिलर झुकला
डोंबिवली, ता. ५ : कल्याण-तळोजा मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान सोमवारी (ता.६) दुपारी कल्याण-शिळ महामार्गावरील डीएनएस बँकेजवळ मेट्रोसाठी उभारला जाणारा लोखंडी पिलर झुकल्याने परिसरात काही काळ भितीचे वातावरण पसरले. कंत्राटदार कंपनीचे कामगार पिलर क्रमांक १४५ वर काम करत होते. हा पिलर अर्धवट कॉंक्रीटने तयार झाला असून, उर्वरित भागासाठी त्यावर लोखंडी कमान उभारण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान, ही कमान एका बाजूला झुकू लागल्याचे लक्षात आल्यानंतर कामगारांनी तात्काळ आरडाओरडा करून इतरांना सावध केले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने काम थांबवण्यात आले. पिलरवर असलेल्या कामगारांना तीन क्रेनच्या मदतीने सुरक्षित खाली उतरवण्यात आले. यानंतर झुकलेल्या पिलरला क्रेनचा आधार देण्यात आला असून, संपूर्ण पिलर व संरचनेची तपासणी अभियंते व तज्ञांच्या पथकाकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी तत्काळ धाव घेत दोन्ही बाजूची वाहतूक रोखली. त्यामुळे आधीच गर्दीने ग्रासलेल्या कल्याण-शिळ महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. .
