वसई विरार पालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर
बोळींज, ता.६ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पालिकेने सादर केलेल्या प्रभागरचनेला अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. पालिकेने सोमवारी (ता.६) अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. यामध्ये २९ प्रभाग असणार आहेत.
राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच पार पडणार आहेत.
वसई विरार महापालिकेने आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना प्रारूप आराखडा तयार करून प्रसिद्ध केला होता. मुदतीच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत महापालिकेकडे १६० हरकती व सूचना नोंदविण्यात आल्या होत्या. विशेषतः यात २९ गावांतील दोन हजाराहून अधिक नागरिकांच्या सामूहिक हरकतींचा ही समावेश होता.वसई तालुक्यातील २९ गावे महापालिका क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी संबंधित गावांमधील २ हजारांहून अधिक नागरिकांनी केली होती. या मागणी पत्रासोबतच पालिकेने २९ गावे पालिका क्षेत्रात समाविष्ट करून तयार केलेल्या प्रभाग रचनेवर सुद्धा याच नागरिकांकडून हरकत नोंदविण्यात आली होती. या संदर्भात सुद्धा सुनावणी घेण्यात असून निवडणूक आयोगाने सदर हरकती फेटाळल्या आहेत. परिणामी अनेक वर्षांपासून ग्रामीण आणि नागरी भाग अशा वादात अडकलेल्या २९ गावांचा समावेश अखेर वसई विरार पालिकेतच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. ६: राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता.६) नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. या सोडतीनंतर रायगड जिल्ह्यातील अनेक नगरपरिषदांतील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रायगडातील नगरपरिषदांमध्ये १० पैकी ६ तर नगरपंचायतीमध्ये सहा पैकी चार ठिकाणी नगराध्यक्षपदे महिला प्रवर्गात गेली आहेत. त्यामुळे स्थानिक महिला नेतृत्वाला नवे राजकीय व्यासपीठ मिळणार असून, नव्या नेतृत्वाचा उदय होण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी आणि महिला प्रवर्गातील आरक्षणामुळे काही ठिकाणी विद्यमान नगराध्यक्षांना पुन्हा उमेदवारी मिळणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी उमेदवार बदल आणि नवीन चेहरे समोर येतील, अशी शक्यता वर्तवली जाते. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ‘ही सोडत आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, अनेक ठिकाणी नव्या आघाड्या आणि पक्षांतर्गत बंडाळ्या दिसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
