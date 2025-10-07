कर्मचाऱ्यांमुळे टळला मोठा अनर्थ
कल्याण पूर्वेत इमारतीला आग
कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे शेकडो रहिवासी बचावले!
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ७ : कल्याण पूर्वेकडील काटेमानिवली परिसरातील एका कॉम्प्लेक्समध्ये सोमवारी पहाटे सुमारे पावणेचार वाजता आग लागल्याची घटना घडली होती, मात्र महापालिकेसाठी काम करणाऱ्या सुमीत एल्कोप्लास्टच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे याठिकाणी एक मोठा अनर्थ टळला. त्यांच्या या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
शीतल कॉम्प्लेक्समध्ये एका घरातील एसीच्या बाहेरील युनिटला आग लागली होती. याच वेळी सुमीत एल्कोप्लास्टचे युनिट ऑफिसर मच्छिंद्र चंदरबांडे हे त्यांचे सहकारी कुणाल जाधव आणि योगराज पाटील यांच्यासह नेहमीप्रमाणे प्रभागातील स्वच्छतेची पाहणी करत होते. पाहणी करत असताना मच्छिंद्र यांना शीतल कॉम्प्लेक्समधील एसी युनिटला आग लागल्याचे त्वरित निदर्शनास आले. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता थेट इमारतीमध्ये धाव घेतली. तातडीने संबंधित घराचा दरवाजा ठोठावून रहिवाशांना आगीची माहिती दिली. तसेच शेजारील घरांचेही दरवाजे ठोठावून त्यांना सतर्क केले. मच्छिंद्र यांनी आपल्या दोन्ही सहकाऱ्यांसमवेत आग विझवण्यासाठी संबंधित रहिवाशांना तत्काळ मदत केली. या वेळेवर केलेल्या मदतीमुळे आग इतरत्र पसरू शकली नाही. काही वेळातच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले.
सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही, मात्र युनिट ऑफिसर मच्छिंद्र चंदरबांडे यांनी दाखवलेली जागरूकता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिलेल्या धाडसी प्रतिसादामुळे एक मोठी दुर्घटना टळली. याबद्दल अग्निशमन दलासह शीतल कॉम्प्लेक्समधील सर्व रहिवाशांनी मच्छिंद्र आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मनापासून आभार मानले आहेत. तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आणि सुमीत एल्कोप्लास्टकडूनही या सतर्क कर्मचाऱ्यांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे ‘कर्मचाऱ्यांमुळे टळला मोठा अनर्थ’ ही म्हण खरी ठरली आहे.
