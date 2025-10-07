शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर निलंबित
शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर निलंबित
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर): डोंबिवलीतील खांबलपाडा परिसरात सर्पदंशामुळे उपचारासाठी दाखल करण्यात आलेल्या चारवर्षीय प्रान्वी व तिची मावशी श्रुती ठाकूर यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर उपचारात झालेल्या निष्काळजीबद्दल पालिका प्रशासनाने मोठी कारवाई करत शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉ. संजय जाधव यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. आठवडाभरापूर्वी पहाटे झोपेत असताना सर्पदंशामुळे दोघींना महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; मात्र तिथे वेळेवर योग्य उपचार न मिळाल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. प्रकृती गंभीर झाल्यानंतर दोघींनाही ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात हलवण्यात आले, परंतु उशीर झाल्याने उपचार निष्फळ ठरले आणि दोघींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या प्रकरणावरून कुटुंबीय, नातेवाईक व ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. डॉक्टरवर कारवाईच्या मागणीसह, सर्वपक्षीय पदाधिकारी व स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलत डॉ. जाधव यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
