दुध विक्रेत्यांची कोजागिरीला चांदी
दूधविक्रेत्यांची कोजागरीला चांदी
पनवेलमध्ये एकाच दिवशी ५० हजार लिटरची विक्री
पनवेल, ता. ७ ः कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त ग्राहकांनी बाजारात गर्दी केली होती. त्यामुळे पनवेल परिसरात जवळपास एकाच दिवशी जवळपास ५० हजार लिटर दुधाची विक्री झाल्याची माहिती गणेश दूध डेअरीचे स्वप्नील खडकवाल यांनी दिली.
कोजागरी पौर्णिमेला प्रसाद म्हणून दुधाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी गरमागरम दूध पिण्याचा आनंद घेतात. शहरासह ग्रामीण भागात कोजागरीचा उत्साह पाहायला मिळाला. पनवेल शहरासह ग्रामीण भागात सोमवारी (ता. ६) जवळपास ५० हजार लिटर पॅकिंगसह खुल्या दुधाची विक्री झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या कोजागरी पौर्णिमा दूध उत्पादकांसाठी लाभदायक ठरली. महत्त्वाचे म्हणजे नेहमीच्या तुलनेत दोन ते तीन पटीने अधिक दुधाची विक्री झाली. काही नागरिकांनी तर दोन दिवस आधीपासूनच विक्रेत्यांकडे नोंदणी केली होती.
--------------------------------
म्हशीच्या दुधाला मागणी
कोजागरीला केशर, मसाला टाकून दूध आटवण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे दुधाबरोबर केशर, दूध मसाल्याची मागणी वाढल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले. सध्या बाजारात केशरचा दर २,०० ते २२० रुपये प्रतिग्रॅम आहे. तसेच १०, २०, ३०, ५०, १०० रुपयांच्या पॅकेटमध्येही मसाला विक्री झाली. गायीपेक्षा म्हशीच्या दुधाकडे ग्राहकांचा कल अधिक असल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दूधविक्रीला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
