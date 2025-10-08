अंबरनाथ नगराध्यक्षपदासाठी महिलांमध्ये रंगतदार चुरस
अंबरनाथ, ता. ८ (बातमीदार) : अंबरनाथ नगरपालिकेचे आगामी नगराध्यक्ष पद खुल्या गटातील महिलांसाठी जाहीर झाल्याने, शहराच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी मिळवण्यासाठी महिला लोकप्रतिनिधींमध्ये आतापासूनच रंगतदार चुरस होण्याची चिन्हे आहेत. सर्वच प्रमुख पक्षांकडून मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे.
१९९५ पासून अंबरनाथमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले असले तरी, आता महायुती (भाजप, शिवसेना-शिंदे गट, राष्ट्रवादी-अजित पवार गट) आणि महाविकास आघाडी (शिवसेना-उबाठा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी-शरद पवार गट) तसेच मनसे अशी राजकीय स्थिती निर्माण झाल्याने, नगराध्यक्षपदाची लढत अत्यंत चुरशीची होणार आहे.
नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत अनेक अनुभवी महिला नेत्यांची नावे आघाडीवर आहेत. मनीषा वाळेकर (शिवसेना-शिंदे गट) यापूर्वी नगराध्यक्ष म्हणून कार्यकाळ सांभाळला आहे. शहर विकासाचा दांडगा अनुभव असून, शिवसेनेचे शहरप्रमुख अरविंद वाळेकर यांच्या त्या पत्नी आहेत. प्रज्ञा बनसोडे यांनीही नगराध्यक्ष म्हणून शहरात विकासकामांना प्राधान्य दिले होते. त्यादेखील या पदाच्या प्रमुख दावेदार आहेत. अंजली राऊत (शिवसेना-ठाकरे गट) माजी उपनगराध्यक्षा, तसेच दोन वेळा महिला व बालकल्याण समिती सभापती आणि शिक्षण समिती सभापती राहिल्याने त्या विरोधी गटातून नगराध्यक्षपदाच्या प्रमुख दावेदार आहेत. याशिवाय माजी नगरसेविका जोत्स्ना भोईर, पूनम वारींगे आणि दोन वेळा सभापती राहिलेल्या वीणा उगले यांसारख्या महिलाही नगराध्यक्ष होण्यासाठी रिंगणात उतरणार असल्याचे समजते.
आगामी निवडणुकीत महायुतीमधील प्रमुख पक्ष शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप या दोन्हींमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी मिळवण्यावरून मोठी रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. या चुरशीच्या शर्यतीत कोणत्या नेत्याला उमेदवारी मिळते, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पायल कबरे शर्यतीत अग्रेसर
अनुभवी नेत्यांव्यतिरिक्त भाजपच्या तरुण नेत्या पायल कबरे यादेखील नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत अग्रेसर आहेत. माजी नगराध्यक्षा दिवंगत पूर्णिमा कबरे यांची कन्या असलेल्या पायल कबरे या सध्या भाजपच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाच्या प्रदेश प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. एम. ए. एल.एल.बी. पदवीधर असलेल्या पायल आठ वर्षांपासून भाजपमध्ये सक्रिय आहेत.
