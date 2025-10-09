विश्व नदी दिन सरिता खानचंदानींना समर्पित
उल्हासनगर, ता. ९ (वार्ताहर) : उल्हास आणि वालधुनी नदीसाठी आयुष्यभर लढा देणाऱ्या पर्यावरण योद्ध्या सरिता खानचंदानी यांच्या स्मृतींना विश्व नदी दिनानिमित्त उल्हासनगरात भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या एका महिन्यात आयोजित या सभेत, सरिताजींचे अपुरे राहिलेले कार्य पूर्ण करणे हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल, असा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
पर्यावरण आणि नदी संवर्धनासाठी झटणाऱ्या सरिता खानचंदानी यांच्या कार्याचा वारसा पुढे नेण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना (एनजीओ) आणि पर्यावरण कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्या पर्यावरणीय लढ्याने शहरातील तरुणाई आणि समाजघटकांमध्ये प्रेरणा जागवल्याचे उपस्थितांनी नमूद केले. कार्यक्रमाची सुरुवात खानचंदानी यांच्या कार्यप्रवासावर आधारित माहितीपटाने झाली. त्यानंतर उल्हास नदी बचाओ कृती समितीतर्फे साकारलेल्या उमाई या विशेष डॉक्युमेंट्रीचे लोकार्पण करण्यात आले. या चित्रफितीत खानचंदानी यांचे कार्य, संघर्ष आणि नदीबद्दलचे त्यांचे नाते प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थितांनी खानचंदानी यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले. सरिताजींचे अपुरे राहिलेले कार्य पूर्ण करणे, हेच त्यांच्या प्रती आमचे खरे कर्तव्य आणि खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे भावनिक उद्गार स्पर्श खानचंदानी यांनी काढले.
सरित प्रवाह पुरस्कार वितरण
सरिता खानचंदानी यांच्या स्मरणार्थ सुरू केलेल्या ‘सरित प्रवाह’ पुरस्कारांतर्गत पाणी, हवा आणि ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींना सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार त्यांचा पर्यावरणाशी असलेला दृढ नात्याचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा प्रतीक ठरला.
