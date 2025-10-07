राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणे शहराध्यक्षपदी मनोज प्रधान
राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणे शहराध्यक्षपदी मनोज प्रधान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ठाणे शहर (जिल्हा) अध्यक्षपदी डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांचे निकटवर्तीय मा. नगरसेवक तथा ज्येष्ठ नेतृत्व मनोज प्रधान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयात कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विद्यमान कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी अध्यक्षपदासाठी मनोज प्रधान यांचे नाव सुचविले. या बैठकीत जवळपास सर्वच कार्यकर्त्यांनी मनोज प्रधान यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मुंबईत प्रधान यांच्या नावाची घोषणा केली. डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे निकटवर्तीय असलेले प्रधान हे मितभाषी आणि उत्कृष्ट संघटक म्हणून ओळखले जातात. उच्चशिक्षित असलेल्या प्रधान यांनी काही काळ ठाणे महानगर पालिकेत नगरसेवक पदही भूषविले आहे. प्रखर काँग्रेसी विचारांचे असलेले प्रधान हे विद्यार्थी दशेपासूनच सामाजिक जीवनात कार्यरत असून काँग्रेस एकसंघ असताना ते युवक काँग्रेसचे ठाणे शहर अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.