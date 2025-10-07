फणसाड अभयारण्यात विद्यार्थ्यांची भेट
मुरुड (बातमीदार) : वन्यजीव सप्ताहानिमित्त कोंकण उन्नती मित्रमंडळ, वसंतराव नाईक कला व वाणिज्य महाविद्यालय आणि ग्रीन वर्क्स ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने फणसाड वन्यजीव अभयारण्यात विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक क्षेत्रभेट आयोजित करण्यात आली. राज्यभर साजरा होणाऱ्या वन्यजीव सप्ताहानिमित्त फणसाड अभयारण्यातही विविध जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवण्यात आले, अशी माहिती वन परिक्षेत्र अधिकारी नितीन ढगे यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांनी जंगलातील भ्रमंतीदरम्यान विविध वनस्पती, वेली, झाडे, फुलपाखरे, पक्षी, कीटक, सरीसृप आणि बुरशी यांसह जैवविविधतेचा प्रत्यक्ष अभ्यास केला. या निरीक्षणातून त्यांनी निसर्गाचा समृद्ध वारसा अनुभवला. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वन्यजीवांवरील माहितीपूर्ण पीपीटी सादरीकरण आणि शैक्षणिक चित्रफितीचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. वनसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन या विषयांवरही मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रीन वर्क्स ट्रस्टचे आकाश म्हैसधुणे, शिवानी पुजारी आणि प्रा. प्रणव बागवे यांनी निसर्ग निरीक्षण व वन्यजीव अभ्यासाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितले. या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रदीप बागवे, सदानंद नाईक, आदेश पोकळ, भामरे आणि आरोटे यांचे सहकार्य लाभले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.