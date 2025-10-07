मनोर ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीपश्चात उपचारात हलगर्जीपणामुळे बाळंत महिलेचा मृत्यू
बाळंतिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू
रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याचा आरोप
मनोर, ता. ७ (बातमीदार) : मनोर ग्रामीण रुग्णालयात प्रसूतीदरम्यान झालेल्या रक्तस्रावावेळी उपचार न मिळाल्याने आणि वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळाल्याने एका बाळंतिणीचा सिल्वासा शासकीय रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रुग्णवाहिकेची अनुपलब्धता आणि उपचारात झालेल्या कथित हलगर्जीमुळे पालघर जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पालघर तालुक्यातील धुकटन येथील प्रीती जाधव (वय २२) यांना प्रसूती वेदना सुरू झाल्याने रविवारी (ता. ५) मनोर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीदरम्यान गर्भात गुंतागुंत आढळल्याने त्यांना खासगी स्त्री रोगतज्ज्ञाकडे पाठवण्यात आले. त्यांनी सिझेरियनचा सल्ला दिला; परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे त्या पुन्हा ग्रामीण रुग्णालयात परतल्या. अखेर सायंकाळी त्यांची नैसर्गिक प्रसूती झाली. त्यानंतर काही वेळातच गर्भपिशवी बाहेर आल्याने तीव्र रक्तस्राव सुरू झाला. प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी पुढील उपचारासाठी गुजरातच्या वलसाड जिल्हा रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला.
मनोर ग्रामीण रुग्णालयातील रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याने खासगी रुग्णवाहिकेने वलसाडला नेण्यात आले; मात्र वाटेत ऑक्सिजन संपल्याने रुग्णावाहिका परत आणावी लागली. या सर्व गोंधळात प्रकृती अधिकच खालावली. वलसाड पोहोचण्यास उशीर होणार असल्याने त्यांंना सिल्वासा शासकीय रुग्णालयाकडे दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान सोमवारी सकाळी बाळंतिणीचा मृत्यू झाला.
----
आरोग्यमंत्र्यांना पत्र
मनोर ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन, रक्ताचा साठा, दर्जेदार प्रसुती सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबत आमदार विलास तरे यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांना पत्र पाठवले आहे. सप्टेंबर महिन्यात सर्पदंशाच्या रुग्णाचा मृत्यू झाला होता आणि आता प्रसूतीदरम्यान निष्काळजीपणामुळे बाळंतिणीचा मृत्यू झाल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला आहे.
----
प्रसूतीदरम्यान रक्तस्राव सुरु झाल्याने स्त्री रोगतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बाळंतिणीला डॉक्टरांसह सिल्वासा येथे पाठवण्यात आले. डॉक्टरांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले; मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. घटनेची चौकशी केली जाईल,
-डॉ. संतोष राजगुरू, वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, मनोर
---
प्रसूतीनंतर प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगून वलसाडला जाण्यास सांगितले. रुग्णवाहिका वेळेत न मिळाल्याने उपचारास उशीर झाला आणि माझ्या पत्नीचा मृत्यू झाला. संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
- राहुल जाधव, मृत बाळंतिणीचे पती
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.