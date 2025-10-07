धारावीतील पाच इमारतींच्या बदल्यात अदानीकडून म्हाडाला ४०३ कोटी
धारावीतील इमारतींच्या बदल्यात
अदाणींकडून म्हाडाला ४०३ कोटी
उर्वरित निधीबाबत उलटसुलट चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत म्हाडाने धारावीत उभारलेल्या पाच इमारती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी) माध्यमातून अदाणीच्या कंपनीला दिल्या जाणार आहेत. त्या मोबदल्यात म्हाडाने सुमारे ६४२ कोटींची मागणी केली होती; मात्र अदाणींकडून म्हाडाला नुकतेच ४०३ कोटी रुपये वळते केले आहेत. त्यामुळे म्हाडाने मागणी केलेली उर्वरित रक्कम कधी मिळणार, अशी चर्चा म्हाडा कार्यालयात सुरू आहे.
धारावीतील सेक्टर-५च्या पुनर्विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारने सुरुवातीला म्हाडाकडे सोपवली होती. त्यानुसार म्हाडाने स्वतःच्या निधीतून पुनर्विकासाला सुरुवात करीत शताब्दीनगर येथे पाच इमारती बांधल्या; मात्र २०१८मध्ये राज्य सरकारने सेक्टर- ५ सह संपूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या इमारती ‘डीआरपी’ला हस्तांतरित करण्याचे आदेश देत जमिनीचा तसेच इमारतींच्या बांधकामासाठी आलेला खर्च म्हाडाला देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार म्हाडाने एकूण बांधकाम खर्चाबरोबरच व्याजासह सुमारे ६४२ कोटी रुपयांची ‘डीआरपी’कडे मागणी केली होती. हा प्रश्न राज्य सरकारसमोर जाताच सुरुवातीला मूळ रक्कम म्हाडाला द्यावी, असे निर्देश सरकारने ‘डीआरपी’ आणि अदाणी कंपनीला दिले होते. त्यानुसार त्यांनी ४०३ कोटी रुपये एक रकमी म्हाडाला दिले आहेत. दरम्यान, व्याजाची रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात असून, त्याबाबतचे पत्र लवकरच ‘डीआरपी’ला दिले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
