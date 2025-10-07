प्राध्यापक भरतीच्या नवीन आदेशाने इतर भरतीप्रक्रियाही संकटात
संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची रखडलेली भरती प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सुधारीत आदेश जारी केले आहेत; मात्र या आदेशामुळे मागील काही महिन्यांत विविध विद्यापीठांमध्ये अधिष्ठाता, कुलसचिव, ग्रंथपाल आदी पदांसाठी आत्तापर्यंत पार पडलेली प्रक्रिया संकटात सापडणार आहे.
नवीन आदेशामुळे या पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी आत्तापर्यंत झालेली सर्व प्रक्रिया नवीन गुणांकनाच्या सूत्रांनुसार करावी लागणार असल्याने त्याविषयी अनेक विद्यापीठांमध्ये या भरतीप्रक्रियेचा पेच निर्माण होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्यपाल कार्यालयांकडून फेब्रुवारी आणि त्यानंतर जूनमध्ये प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर भरती प्रक्रियेसाठी देण्यात आलेल्या गुणांकन सूत्रांच्या आधारावर राज्यातील अनेक विद्यापीठातील आत्तापर्यंत प्राध्यापकांची पदे वगळता, ग्रंथपाल, कुलसचिव, विविध शाखेचे अधिष्ठाता आदी पदांसाठी रितसर जाहीराती देऊन त्यासाठीच्या मुलाखतीपर्यंतच्या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. तर काही विद्यापीठांमध्ये ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. विविध पदांसाठीच्या अर्जांची तपासणी प्रक्रिया आदी पूर्ण झाल्या आहेत. तर काहींच्या पदांची घोषणा होणे इतकेच बाकी असताना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने भरती प्रक्रियेसाठी काढलेल्या आदेशामुळे आता या प्रक्रियेचे काय करायचे, असा प्रश्न अनेक विद्यापीठ प्रशासनापुढे पडला आहे. काही ठिकाणी विविध पदांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने त्यात येणाऱ्या कायदेशीर अडचणी लक्षात घेऊन त्यासाठी विभागाकडे आणि कायदेतज्ज्ञांकडे सल्ला घेण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे काही विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
प्रभारीपदांवरही आदेशांचा परिणाम
राज्यातील विद्यापीठातील उपकुलसचिव स्तरावरील अधिकारी, शासकीय महाविद्यालयांतील अनेक प्राध्यापक आदी विविध विद्यापीठांमध्ये अधिष्ठातांपासून ते विविध पदांवर लिनच्या माध्यमातून जाऊन कामकाज पाहतात, यातील अनेकजण कुलसचिव, वरिष्ठ प्राध्यापक, अधिष्ठाता आदी पदांवर आहेत. यात राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील दोन अपवाद वगळता मानव्यविद्या आदी शाखेचे अधिष्ठाता हे अशाच पदांमार्फत कार्यरत आहेत. बहुतांश ठिकाणी हे पद प्रभारीपणे सोपविण्यात आले असून त्यांच्यावरही या नवीन आदेशाचे परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
