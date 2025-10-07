सोसायटी व्यवस्थापन समिती बरखास्तीचा निर्णय योग्यच
सोसायटी व्यवस्थापन समिती बरखास्तीचा निर्णय योग्यच
२०२४चा अध्यादेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू नसल्याचे न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या कोरम (सदस्यसंख्या) अनिवार्य संख्येपेक्षा कमी असल्यास सुरळीत प्रशासन सुनिश्चितीसाठी, अशी समिती निबंधकाकडून बरखास्त करणे योग्यच असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
खार पश्चिम येथील पुरुषोत्तम भगवान सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, जीवन ज्योतच्या समिती सदस्यांनी ही याचिका केली होती. त्यावर न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. तसेच, कामकाज पुनर्संचयित करण्यासाठी दोन आठवड्यांत नवीन निवडणुका घेण्याचे आदेशही दिले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या (एमसीएस कायदा) कलम ७७अ अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, विभागीय सहनिबंधक आणि सहकार मंत्री यांनी दिलेले आदेश तसेच समितीची सदस्यसंख्या अनिवार्यतेपेक्षा कमी झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सोसायटीची व्यवस्थापन समिती बरखास्त करण्याची आणि प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची केलेली शिफारसही एकलपीठाने कायम ठेवली.
प्रशासकाची नियुक्ती
जानेवारी २०२२मध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडून आलेल्या सोसायटीच्या आठ सदस्यांच्या समितीतील चार जणांनी एप्रिल ते जून २०२३ दरम्यान राजीनामे दिल्यानंतर, समितीची सदस्य संख्या पाचपेक्षा कमी झाल्याचे लक्षात घेऊन निबंधकाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये समिती बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली. या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी दिलेले आव्हान मार्च आणि जुलै २०२५ मध्ये फेटाळण्यात आले. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
