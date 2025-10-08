रस्त्याच्या कामांची पाहणी
कल्याण पूर्वेतील रस्ते खड्डेमुक्त होणार
आमदार सुलभा गायकवाड यांच्याकडून कामांची पाहणी
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) ः कल्याण पूर्वेतील नागरिकांना रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे होत असलेल्या त्रासाची दखल घेत अखेर कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात केली आहे. या कामांचा सातत्याने पाठपुरावा आमदार सुलभा गायकवाड यांनी केला होता. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला असला तरी आता कामाला वेग आला आहे.
आमदार सुलभा गायकवाड यांनी सुरू असलेल्या या रस्ते दुरुस्तीच्या कामांची पाहणी केली. सध्या श्री मलंगरोडसह इतर अनेक भागांत दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. लवकरच चिंचपाडा, यू टाइप आणि नांदिवली येथेही कामे सुरू होणार आहेत. यामुळे कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्रातील सर्वच रस्ते लवकरच खड्डेमुक्त होतील, अशी अपेक्षा आहे. या वेळी बोलताना आमदार सुलभा गायकवाड यांनी प्रशासनाच्या जबाबदारीवर जोर दिला. त्या म्हणाल्या, प्रशासनाने जनतेच्या हिताच्या कामांकडे वेळेवर लक्ष देणे हीच खरी त्यांची जबाबदारी आहे, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण या कामांचा वारंवार पाठपुरावा केला आहे आणि यापुढेही करत राहणार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणे हे आपले कर्तव्य असून ते प्रामाणिकपणे करत राहीन, अशी प्रतिक्रियाही आमदार गायकवाड यांनी दिली.
