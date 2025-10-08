फलाट तीन ,चारवरील सरकता जिना सुरू
फलाट तीन, चारवरील सरकता जिना सुरू
डोंबिवली रेल्वेस्थानकातील प्रवाशांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा) डोंबिवली, ता. ८ : मध्य रेल्वेमार्गावरील सर्वाधिक वर्दळीचे स्थानक असलेल्या डोंबिवली रेल्वेस्थानकातील फलाट क्रमांक तीन आणि चारवरील कल्याण दिशेकडील सरकता जिना मंगळवारी (ता. ७) रेल्वे प्रशासनाने अखेर सुरू केला. जवळपास दीड वर्षापासून या सरकत्या जिन्याचे काम रखडले होते. जिना सुरू झाल्याने लोकलने प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
डोंबिवली रेल्वेस्थानकात प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने दीड वर्षापूर्वी फलाट क्रमांक तीन आणि चारवर कल्याण दिशेकडील पादचारी जिन्याच्या जागी सरकता जिना उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी कल्याण बाजूकडील पादचारी जिना बंद करण्यात आला होता. प्रशासनाचे नियोजन तीन महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे होते, मात्र तांत्रिक अडथळ्यांमुळे आणि रेल्वेकडून ‘ब्लॉक’ मिळण्यास विलंब झाल्याने हे काम तब्बल दीड वर्ष रखडले. फलाट क्रमांक तीन आणि चारवरून मुंबई तसेच कर्जत, कसारा दिशेने जाणाऱ्या लोकल धावतात. जिना बंद असल्यामुळे या फलाटांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना वळसा घेऊन पादचारी जिन्यावरून जावे लागत होते. एकाच वेळी दोन लोकल आल्यास जिन्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी घुसमट होत होती. त्यामुळे प्रवाशांकडून सरकता जिना लवकर पूर्ण करण्याची मागणी होत होती. या रखडलेल्या कामामुळे प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाबाबत उपनगरी रेल्वे प्रवासी महासंघाच्या अध्यक्षा लता अरगडे यांनी मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या आणि बैठकांमध्ये हा विषय मांडला होता.
कामाला गती आणि उद्घाटन
सरकत्या जिन्याच्या पायाभरणीनंतर ‘ब्लॉक’ न मिळाल्याने यंत्रणा फलाटावर घेण्यासाठी सहा ते सात महिन्यांचा अवधी गेला. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून या कामाला जलद गती मिळाली. सर्व यांत्रिक आणि तांत्रिक चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवारी संध्याकाळी डोंबिवली रेल्वेस्थानकातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सरकता जिना प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आला. या जिन्यामुळे वळसा घेण्याचा त्रास वाचणार असल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
