कोट्यवधींची थकबाकी वसूल
महापालिकेची करवसुली मोहीम तीव्र
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ८ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने (केडीएमसी) मालमत्ता कर वसुलीची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या थेट निर्देशानुसार ही कारवाई सुरू आहे. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्याने प्रशासनाने थकबाकी वसूल करण्यावर आणि कर न भरणाऱ्यांच्या मालमत्ता सील करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आयुक्तांच्या निर्देशानंतर सर्व प्रभागातील कर विभागाचे कर्मचारी सक्रिय झाले आहेत. मंगळवारी (ता. ७) ''क'' प्रभाग कार्यालयाने मोठी कारवाई केली.
ॲचिवर्स कॉलेज, कल्याण पश्चिम यांच्याकडून मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी ४४ लाख ५० हजार ९५८ रुपयांचा धनादेश वसूल करण्यात आला. बोरगावकर वाडी आणि कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातील एकूण ७ गाळे २३ लाख ९१ हजार ७२१ रुपयांच्या थकबाकीपोटी सील करण्यात आले. याचसोबत, हॉटेल शिवसागर (व्हेज रेस्टॉरंट) चे एकूण ७ गाळे १२ लाख २४ हजार ०७३ रुपयांच्या थकबाकीपोटी सील करण्याची कारवाई ''क'' प्रभाग कार्यालयाच्या कर विभागाने दिवसभरात केली.
अतिरिक्त आयुक्तांकडून आढावा
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे यांनी देखील मालमत्ता कर वसुली वाढवण्यावर भर दिला आहे. मंगळवारी त्यांनी ''आय'' आणि ''ई'' प्रभागातील मालमत्ता कर विभागाचा आणि भागनिहाय लिपिकांच्या वसुलीचा आढावा घेतला. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांना कर वसुली वाढवण्यासाठी सक्त सूचना दिल्या.
