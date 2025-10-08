लोकग्राममध्ये सिमेंटचा काळाबाजार
लोकग्राममध्ये सिमेंटचा काळाबाजार
नामांकित कंपन्यांच्या बॅगमध्ये विक्री
कल्याण, ता. ८ (बातमीदार) : कल्याणजवळील लोकग्राम परिसरात बांधकाम उद्योगातील एक गंभीर गैरप्रकार समोर आला आहे. येथील एका टोळीचा पर्दाफाश जागरूक नागरिक पवन दुबे यांच्या सतर्कतेमुळे झाला असून, तेथे ‘नॉट फॉर रिसेल’ या नोंदीचे सिमेंट नामांकित कंपन्यांच्या बॅगमध्ये भरून खुलेआम विक्री केली जात होती. स्थानिक सूत्रांनुसार, निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट नामांकित कंपन्यांच्या बॅगमध्ये भरून विकले जात असल्याचा संशय आहे. जर हे सिमेंट निकृष्ट गुणवत्तेचे असेल, तर अशा सिमेंटने बांधलेल्या इमारती कधीही कोसळून नागरिकांच्या जीवावर गंभीर संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून चार ट्रक सिमेंट जप्त केले असून, त्याचा पंचनामा करण्यात आला आहे. कामगारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही जागा नरेश मिश्र यांची असून, फॅक्टरी नवीन भाटिया यांची आहे. कोळसेवाडी पोलिसांनी याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला आहे. नागरिकांनी अशा सिमेंटची खरेदी टाळावी आणि संशयास्पद फॅक्टरींची माहिती तत्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
‘नॉट फॉर रिसेल’ सिमेंट म्हणजे काय?
‘नॉट फॉर रिसेल’ सिमेंट म्हणजे ‘नॉन ट्रेड सिमेंट’. कंपन्या हे सिमेंट थेट बिल्डर, कंत्राटदार किंवा मोठ्या सरकारी संस्थांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात पुरवतात. हे सिमेंट किरकोळ विक्रीसाठी (Retail Sale) कायद्याने प्रतिबंधित असते, म्हणूनच त्याच्या पाकिटावर ‘नॉट फॉर रिसेल’ किंवा ‘नॉट फॉर रिटेल सेल’ असे स्पष्टपणे नमूद केलेले असते. हे सिमेंट मोठ्या प्रकल्पात किंचित कमी दरात मिळत असल्याने, त्याचा गैरवापर करून सामान्य बाजारात विकणे हा गंभीर गुन्हा आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.