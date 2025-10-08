अपघातग्रस्त तरुणांना मदतीचा हात
अपघातग्रस्त तरुणांना मदतीचा हात
मंत्री भरत गोगावले यांच्यामुळे तातडीने उपचार
माणगाव, ता.८(वार्ताहर)ः निजामपूरजवळील कांदळगाव फाटा येथे मंगळवारी (ता.७) मध्यरात्री अपघात झाला होता. त्यातील गंभीर जखमी दोन तरुणांचा मंत्री भरत गोगावले यांनी तातडीने रुग्णालयात दाखल केल्याने जीव वाचवण्यात यश आले.
संकटसमयी धावून जाणारे आमदार अशी मंत्री भरत गोगावले यांची महाराष्ट्रामध्ये ख्याती आहे. राज्याचे मंत्री झाल्यानंतर व्यस्त कार्यक्रमांमधून सुद्धा त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. त्याचीच प्रचिती पुन्हा एकदा झाली. कांदळगाव फाटा येथील अपघातात जखमी असलेल्या तरुणांना मंत्री भरत गोगावले यांनी स्वतः माणगाव उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तसेच तातडीने प्राथमिक उपचारासाठी डॉक्टरांना सांगितले. त्यामुळे अपघातग्रस्त तरुणांच्या जीविताला धोका टळला आहे. एवढेच नाहीतर तरुणांच्या तब्बेतीची पहाटेपर्यंत चौकशी करत, फोनद्वारे युवासेना जिल्हाप्रमुख विपुल उभारे यांना अपघातग्रस्ताना सर्वतोपरी सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
