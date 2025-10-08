पदोन्नतीवरून ठाण्यात राजकारण तापले
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून कोठडीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांना लाचप्रकरणी अटक झाल्यानंतर त्यांना मिळालेली पदोन्नती आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकरणावरून भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात राजकीय चढाओढ सुरू झाली आहे. २५ लाखांची लाच घेताना पकडलेला अधिकारी प्रमोशन कसे घेतो, असा सवाल शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. तर भाजप आमदार संजय केळकर यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली असून, या घटनेवरून ठाण्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.
बांधकाम व्यावसायिकाकडून अतिक्रमणावर कारवाई न करण्यासाठी ५० लाखांच्या लाचेची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी २५ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना पाटोळे आणि त्यांचे सहकारी ओमकार गायकर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. याप्रकरणी पाटोळे, गायकर आणि सुशांत सुर्वे या तिघांविरोधात नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या अटकेनंतर पालिकेच्या कारभारावर सर्वत्र टीका झाली. त्यातच आता पाटोळे यांना पदोन्नती मिळाल्याने विरोधकांनी प्रशासनावर तोफ डागली आहे.
‘‘लाचखोर अधिकारी प्रमोशन कसे घेतात? त्यांची दोन वेळा चौकशी झाली, मग त्याचे काय झाले? शासनातून आलेले अधिकारी ठाण्यात येतात आणि परत जात नाहीत. त्यांना ठाण्याची श्रीखंड-पुरी एवढी आवडते का? नगरविकास विभागाने ठाणे महापालिकेच्या प्रमोशन पॉलिसीवर श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे. पुणे भ्रष्टाचारात पुढे असे म्हणतात, पण ठाणे त्याही पुढे गेलं आहे,’’ असेही आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. ‘‘नगरविकास मंत्री ठाण्याचे असतानाही शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढतात, लाचखोर अधिकारी प्रमोशन घेतात. या अधिकाऱ्यांचा आका मंत्रिमंडळात आहे का? असल्यास मुख्यमंत्री कारवाई करतील का?’’ दरम्यान, भाजप आमदार संजय केळकर म्हणाले, ‘‘पालिकेने आजवर कुणावर कारवाई केलीच नाही. ज्या कारवाया झाल्या त्या न्यायालयाच्या आदेशाने झाल्या आहेत. काही अधिकारी लूटमार करीत आहेत आणि त्यांच्यावर पांघरूण घालण्याचे काम चालते. काही आजी-माजी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी ईडीकडून व्हायला हवी.’’
जामीन अर्जावर सुनावणी एक दिवस पुढे
लाचप्रकरणी अटकेत असलेले ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त निलंबित शंकर पाटोळे आणि अन्य दोघांच्या जामीन अर्जावर बुधवार होणारी सुनावणी एक दिवस पुढे ढकळली आहे. ती सुनावणी गुरुवारी होणार असल्याने आणखी २४ तास त्यांना जेलमध्ये काढावे लागणार आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार तिघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्याचवेळी तिघांच्या वकिलांनी त्यांना जामीन मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावरील सुनावणी बुधवारी होणारी होती; पण न्यायाधीश शिंदे हे रजेवर असल्याने ती सुनावणी व्ही. जी. मोहिते यांच्या न्यायालयात घेण्यात आली. मात्र ती सुनावणी उद्या (गुरुवारी) गेल्याने आणखी २४ तास त्यांना जेलमध्ये काढत सुनावणीची वाट पाहावी लागणार आहे.
