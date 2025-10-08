अंगणवाडी सेविकांसाठी प्रशिक्षण उत्साहात
अंगणवाडी सेविकांसाठी प्रशिक्षण उत्साहात
पालघर, ता. ८ (बातमीदार) ः एकात्मिक बालविकास सेवा योजना पालघर प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविकांसाठी ‘पोषण भी पढ़ाई भी’ या विषयावर प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रशिक्षणात बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पोषण, शिक्षण व संवर्धन यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. प्रशिक्षणाला जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी व्यंकटराव हुंडेकर यांनी भेट देऊन अंगणवाडी सेविकांशी संवाद साधला. त्यांनी ‘पोषण भी पढ़ाई भी’ उपक्रमाचे बालकांच्या विकासातील योगदानाचे महत्त्व सांगितले आणि प्रत्येक सेविकेने हे प्रशिक्षण तळमळीने प्रत्यक्षात उतरवावे, असे आवाहन केले. त्यांनी अंगणवाडी सेविका या बालकांच्या पहिल्या प्रेरणास्थान असल्याचे सांगत त्यांचे कार्य कौतुकास्पद असल्याचे मत व्यक्त केले.
बालविकास प्रकल्प अधिकारी अमोल पवार यांनी प्रशिक्षणाचे महत्त्व, त्याची आवश्यकता आणि त्यातून बालकांना होणारे फायदे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी बालकांच्या पोषणासोबतच त्यांच्या बौद्धिक, भावनिक व सामाजिक विकासाचा पाया भक्कम करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी सक्रिय भूमिका बजावणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. यानंतर पर्यवेक्षिका रत्नमाला गायकवाड, मयुरी भोये आणि गौरी धांगडा यांनी ‘आईस ब्रेकर’ उपक्रमाद्वारे प्रशिक्षणाची सुरुवात केली. त्यांनी पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व, बालकांच्या आकांक्षा ओळखणे, विकासाच्या सात क्षेत्रांची माहिती, स्मरणशक्ती व शारीरिक विकासाचे खेळ, मोटर कौशल्यांचा विकास, भाषा विकास आणि अंकुरता साक्षरतेचे महत्त्व या विषयांवर प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले. पालघर प्रकल्पातील सर्व मुख्य सेविकांच्या सहकार्याने हे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पार पडले. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविकांना बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
