शेकाप शिवसेनेची साथ सोडणार
खालापूर नगर पंचायतीत उलथापालथ होण्याची शक्यता
खालापूर, ता. ८ (बातमीदार) ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. अशातच खालापुरात राजकीय घडामोडीला वेग आला असून अडीच वर्षे एकत्र असलेले शेकाप, शिंदे गट काडीमोड घेण्याच्या तयारीत असल्याने वातावरण तापणार आहे.
खालापूर तालुक्यात खोपोली नगर परिषद, जिल्हा परिषदेच्या चार तर पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. तर नगर पंचायत निवडणुकीसाठी दीड वर्षांचा अवधी शिल्ल्क आहे. राज्यात महायुती आणि महाआघाडी असे समीकरण असले तरी खालापूर नगर पंचायतीत युतीत असलेले शिंदेंची शिवसेना आणि महाविकास आघाडीतील शेतकरी कामगार पक्ष सत्तेत आहे. शिंदे गटाचा नगराध्यक्ष आणि शेतकरी कामगार पक्षाचा उपनगराध्यक्ष आहे; पण शिंदे गटासह त्यांचा मित्रपक्ष भाजपकडून तालुक्यातील शेकापच्या कोंडीचे प्रयत्न होत असल्याने खालापूर नगर पंचायतीत शेकाप उपनगराध्यक्षपदाचा त्याग करून सत्तेवर लाथ मारण्याच्या तयारीत आहे.
विकासाच्या नावाने बोंब
- खालापूर नगर पंचायत स्थापन होऊन आठ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे; परंतु नागरिकांच्या पिण्याचे पाणी, खेळाचे मैदान, वाहनतळ आरोग्याशी निगडित मूलभूत सुविधा मार्गी लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे शहरातील नागरिकांचे स्थलांतर वाढले आहे.
- आगामी निवडणुकीत शेकाप महाविकास आघाडीचा घटक असणार आहे. अशावेळी खालापुरातील युती अडचण ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधक नसलेली एकमेव नगर पंचायत म्हणून सर्वत्र ख्याती झालेली खालापूर नगर पंचायत विकासात मागे पडली आहे.
फेरबदलाचे वारे
खालापूर नगर पंचायतीत शेकापचे संतोष जंगम उपनगराध्यक्ष आहे. शिंदे शिवसेनेचे आठ, शेकाप सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे दोन नगरसेवक असे संख्याबळ आहे. शेकापचे सर्वेसर्वा जयंत पाटील यांचे अत्यंत विश्वासू म्हणून संतोष जंगम यांची ओळख आहे. त्यामुळे संतोष जंगम यांनी शिंदे शिवसेनेची साथ सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास जिल्ह्यात त्याचे परिणाम दिसणार आहेत.
