पाणी समस्यावर मात करण्यासाठी दोन्ही शिवसेना एकत्रित,
पाण्यासाठी महिलांचा नगरपालिकेवर धडक मोर्चा
हेवेदावे बाजूला ठेवून दोन्ही शिवसेना एकत्र
रोहा, ता. ८ (बातमीदार) ः ऐन सणासुदीत शहरातील धनगरआळी परिसरात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. याविरोधात महिलांनी नगरपालिकेवर धडक मोर्चा काढून लेखी निवेदन दिले. दरम्यान, पाणी समस्येवर मात करण्यासाठी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या दोन्ही स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आपसातील हेवेदावे बाजूला सारून एकत्र आले आहेत. यामुळे महिलांच्या मोर्चाला बळ मिळाले.
धनगर आळी भागातील नागरिकांना गेल्या काही दिवसांपासून अनियमित पाणी व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत आहे. पाण्याच्या वेळादेखील निश्चित नाहीत. अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे नागरिकांचे आपापसात भांडण होते. पाणी आल्यानंतर ते अवघे १० ते १५ मिनिटे असते. त्यामुळे या परिसरातील नागरिक त्रस्त असून, महिलांनी सोमवारी (ता. ६) ठाकरे पक्षाचे श्रीवर्धन विधानसभा अधिकारी राजेश काफरे आणि शिंदे गट शहर संघटक प्रकाश कोळी यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिका कार्यालयावर मोर्चा काढला. या वेळी माजी नगरसेविका सुमित्रा बांदल, लीला बांदल, अश्विनी काफरे, कुसुम बांदल, सुनीता वखारदार, पुष्पा वखारदार, संगीता जाधव, आशा वखारदार, रंजना वखारदार, मंजुळा बांदल, अक्षता शिंदे, आशा काफरे, अश्विनी साळवी, अंजु घरट, संगीता भोसले, वैशाली बांदल, सुरेश बांदल, रवी वखारदार आदी महिला उपस्थित होत्या.
ग्रामस्थांकडून पाणी समस्येबद्दल निवेदन प्राप्त झाले आहे. या भागात नक्की पाणी कमी दाबाने येतंय का हे तपासले जाईल आणि त्यानंतर तातडीने योग्य उपाययोजना केली जाईल.
- अजयकुमार शिंदे, मुख्याधिकारी, नगरपालिका
फोटो कॅप्शन : नगरपालिकेवर पाण्यासाठी धनगर आळी भागातील महिलांनी मोर्चा काढला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.