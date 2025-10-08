साची बेलोसे झाली पहिली एमसीए स्टेट पॅनल महिला पंच
पहिली एमसीए स्टेट पॅनल महिला पंच पदी साची बेलोसे
पोयनाड, ता. ८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने आयोजित स्टेट पॅनल पंच परीक्षेमध्ये रायगड जिल्ह्यातील खारघर येथील साची बेलोसे हिने हिची निवड झाली आहे. या निवडीमुळे साचीने रायगडच्या क्रिकेट इतिहासातली पहिली महिला पंच होण्याचा मान मिळवला आहे.
एमसीए आयोजित स्टेट पॅनेल पंच परीक्षेत साची बेलोसे हिला ८२ टक्के गुण प्राप्त झाले असून प्रॅक्टिकल परीक्षेत तिने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तसेच, संपूर्ण कोकण विभागातून साची बेलोसे ही एकमेव महिला पंच म्हणून स्टेट पॅनल पंच परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे. साची बेलोसे ही एक उत्तम क्रिकेट खेळाडू असून तिने रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्या १५, १९, २३ व वरिष्ठ महिलांच्या संघात स्थान मिळवले आहे.
महिलांसाठी स्टेट पॅनल पंच परीक्षेचे आयोजन करून महाराष्ट्रातील महिलांना क्रिकेट क्षेत्रात पंच होण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल साची बेलोसे हिने एमसीएचे आभार मानले. जिल्ह्यातील विविध वयोगटातील मुला-मुलींची निवड महाराष्ट्राच्या संघात होत असून पुरुषांच्या बरोबरीने महिला पंच व स्कोअरर्स देखील एमसीएमध्ये कार्यरत होत असल्याचा आपल्याला आनंद होत असल्याचे आरडीसीएचे जिल्हाध्यक्ष अनिरुद्ध पाटील यांनी सांगितले.
