सेवा पंधरवड्यातून १९० मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र वितरण
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर) : राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा अभियानांतर्गत जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम राबवून एक प्रशंसनीय उपक्रम साकारला आहे. या मोहिमेद्वारे अकरावी व बारावीच्या विज्ञान शाखेतील एकूण १९० विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीस मोठा आधार मिळाला असून, त्यांना वेळेत आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळाल्याने शिक्षणातील अडथळे दूर झाले आहेत.
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या माध्यमातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची जात पडताळणी करून त्यांना वैधता प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी पार पाडली जाते. या विशेष अभियानाचा उद्देश अनुसूचित जाती, वंचित आणि दुर्बल घटकांच्या विद्यार्थ्यांना वेळेवर जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे हा होता. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, तसेच शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र तातडीने मिळते. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविलेल्या या मोहिमेत एकूण २०४ प्रकरणे पडताळणीसाठी दाखल झाली, त्यापैकी १९० विद्यार्थ्यांची सर्व कागदपत्रे पूर्ण असल्याने त्यांना जागेवरच प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, पालक व शिक्षकवर्गाकडून समितीच्या कार्याचे कौतुक करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने अशा सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आणखी सुविधा पुरविण्याचे संकेत दिले असून, ही योजना समाजातील दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक प्रभावी पाऊल ठरत असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
