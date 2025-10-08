गर्दुल्ल्यांविरोधात घाटकोपरकर एकवटले
शाळकरी विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थ पुरवले जात असल्याचा आरोप
घाटकोपर, ता. ८ (बातमीदार) ः पूर्व आणि पश्चिम भागात गेल्या काही वर्षांपासून गर्दुल्ल्यांनी हैदोस घातला आहे. याबाबत नागरिकांनी अनेकदा पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली आहे, मात्र तरीही कारवाई होत नसल्याने गर्दुल्ल्यांना रान मोकळे मिळत आहे.
आता घाटकोपर पश्चिमेकडील नागरिक, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते एकवटले असून, कारवाई करावी अन्यथा आम्ही करू, असे इशारावजा मागणीचे निवेदन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. सोमवारी नागरिकांनी पोलिसांना निवेदन देऊन गर्दुल्ल्यांवर कारवाईची मागणी केल्यानंतर यावर कडक कारवाईचे आश्वासन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सतीश जाधव यांनी या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
या वेळी मोकळा श्वास फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश सावंत, नंदा गव्हाणे, माजी नगरसेविका अश्विनी मते, विभागप्रमुख दीपकबावा हांडे, सूर्यकांत गवळी, उमाकांत चव्हाण, प्रकाश पाटील, दत्तात्रय चौगुले, प्रकाश तायडे, विजय बाबर, ॲड अमोल मातेले, संतोष सांळुखे आदी उपस्थित होते.
अनेकदा गर्दुल्ल्यांकडे पैसे नसले की, ते कोणतेही साहित्य, मौल्यवान वस्तू चोरी करून विकतात. असाच एक प्रकार जागृतीनगर भागात होताना काही गर्दुल्ले यांना मोकळा श्वास फाउंडेशनचे सल्लागार दत्तात्रय चौगुले यांनी रंगेहाथ पकडले आहे.
घाटकोपर पूर्वेलाही गर्दुल्ल्यांचा हैदोस
घाटकोपर पूर्वेकडील कामराज नगर आणि माता रमाबाई आंबेडकर नगरातील आजूबाजूच्या खाडीच्या परिसरात तसेच ट्रान्झिस्ट कॅम्प भागात असे प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. या भागात बाजूच्या शिवाजी नगर-गोवंडी भागातून अमली पदार्थ आणून विक्री केली जाते. त्यामुळे पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. घाटकोपर पश्चिमेकडील नारायण नगर, भीमनगर परिसर, नित्यानंद नगर, असल्फा व्हिलेज, श्रेयस सिनेमा सिग्नलजवळ गर्दुल्ले खुलेआम बसून, अमली पदार्थ सेवन करत असतात.
