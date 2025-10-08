वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपनीला गंडवले
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपनीला गंडवले
भंगारविक्री, वाहनभाडे व्यवहारात ७१ लाखांची फसवणूक
नवी मुंबई, ता.८ (वार्ताहर) : लॉजिस्टिक सेवा देणाऱ्या न्हावाशेवा येथील कंपनीतील दोघा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भंगार विक्री, वाहनभाडे व्यवहारात आर्थिक गैरव्यवहार करताना ७१ लाखांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणात सीबीडी पोलिसांनी अपहाराचा गुन्हा नोंदवला आहे.
मेरीडीयन ट्रेड फ्लेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे पॉल जोसेफ पड्डुसेरी कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहत होते. तसेच सर्व आर्थिक निर्णय घेत होते. तर पांडूरंग यमगर कंपनीचे ऑपरेशन हेड त्यांना मदत करत होते. कंपनीचे प्रमुख काम जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) परिसरात कंटेनर दुरुस्तीचे आर्थिक व्यवहारात प्रचंड तफावत आढळून आली. त्यामुळे संचालक अलवा यांनी राम अगरवाल अँड असोसिएट्स चार्टर्ड अकाऊंटंटला लेखापरिक्षणासाठी नेमले होते. यावेळी कंपनीच्या नोंदी गंभीर विसंगती आढळून आल्या. तर जेएनपीटी येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीसाठी भाडेतत्त्वावरील वाहनांच्या व्यवहारातही मोठा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या सर्व प्रकरणात ७१ लाख १० हजारांचा आर्थिक अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले दोघांविरोधात तक्रार करण्यात आली. त्यानुसार सीबीडी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.