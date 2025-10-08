दशपदीचा रौप्यमहोत्सव
दशपदीचा रौप्यमहोत्सव
ठाणे, ता.८ (बातमीदार)ः ठाण्यातील अग्रगण्य अजेय संस्था मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी आणि तिच्या सौंदर्याची ओळख नव्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नवनवीन प्रयोगशील उपक्रम राबवते. या संस्थेचा ‘दशपदी’ हा विशेष कार्यक्रम, अभिजात मराठी कवितांवर आधारित असून दृकश्राव्य तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नव्या रूपात प्रेक्षकांसमोर सादर केला जातो.
या कार्यक्रमाची निर्मिती अजेय स्टुडिओज यांनी केली असून, डॉ. क्षितिज कुलकर्णी, प्रसन्न माळी, निर्माता गौरव संभूस आणि त्यांच्या टीमने गेल्या काही महिन्यांत मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. विशेष म्हणजे, दशपदीची नोंद इंडियाज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये झाली असून, प्रसन्न माळी या एकाच कलाकाराने ३० पेक्षा अधिक भूमिका साकारल्याचे वैशिष्ट्य आहे. अवघ्या ७ महिन्यांत २४ ठिकाणी दशपदीचे प्रयोग पार पडले असून, २५ वा रौप्यमहोत्सवी प्रयोग येत्या शनिवार, ११ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत सरस्वती शाळा सभागृह, मल्हार टॉकीज जवळ, ठाणे येथे आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी, आतापर्यंत प्रयोग आयोजित करणाऱ्या विविध शाळा, संस्था यांचे प्रतिनिधी सन्मानित करण्यात येणार आहेत. कार्यक्रम विनामूल्य असून, डॉ. क्षितिज कुलकर्णी आणि गौरव संभूस यांनी जास्तीत जास्त प्रेक्षकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन केले आहे.
