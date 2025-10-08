मराठी युवकांसाठी क्षमता वृद्धीचे मॉडेल केंद्र सुरु होणार
मराठी युवकांसाठी क्षमता वृद्धीचे मॉडेल केंद्र सुरू होणार
मराठी भाषा गौरव सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे आदेश
ठाणे, ता. ८ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या वतीने राज्यात ३ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ साजरा करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत मंगळवारी गडकरी रंगायतनमध्ये अभिजात मराठी भाषा गौरव सोहळा झाला. या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मराठी युवकांसाठी क्षमता वृद्धी केंद्राचे पहिले मॉडेल केंद्र ठाण्यात सुरू करा, अशा सूचना या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
मराठी भाषेचे सक्षमीकरण करताना तिला जगण्यासाठी अत्यावश्यक आर्थिक जोडणी जोडली पाहिजे. नगरविकास, उद्योग आणि मराठी भाषा या तीन विभागांनी एकत्र येऊन ग्रामीण आणि शहरी भागात मराठी भाषिक युवकांसाठी क्षमता वृद्धी केंद्र सुरू केले पाहिजे. त्याचे ठाण्यात पहिले केंद्र सुरू करा, असे आदेश या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
भाषा म्हणजे केवळ साहित्य नाही, तर भाषा म्हणजे संस्कृती असते. मराठी भाषा आपण वाढवली पाहिजे जोपासली पाहिजे. वृद्धिंगत केली पाहिजे. रोजगारासाठी मराठी युवकांचे सक्षमीकरण झाले पाहिजे. मराठी भाषा केवळ संवादासाठी नसून ती ज्ञाननिर्मिती आणि रोजगारनिर्मिती करणारी भाषा आहे. त्यासाठी मराठीतील विविध संधींची माहिती तरुणांकडे पोहोचायला हवी, असे ते म्हणाले. या वेळी भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माजी वरिष्ठ अधिकारी तथा साहित्यिक डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद जोशी, ज्येष्ठ लेखक प्राचार्य अशोक चिटणीस, सुलेखनकार पद्मश्री अच्युत पालव, मराठी संशोधन मंडळाचे माजी अध्यक्ष व लेखक डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या वेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रदीप ढवळ आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
साहित्यिकांकडून पुढाकार अपेक्षित
शासन सकारात्मक पद्धतीने मराठी भाषेसाठी काम करीत आहे. निर्णय घेताना काही चूक झाली तर साहित्यिकांनी पुढाकार घेऊन आम्हाला मार्गदर्शन केले पाहिजे. दरम्यान, या वेळी त्यांनी घरात बसून टीका करणाऱ्यांना मराठी भाषा भवन कुठे होत आहे, हे कसे समजणार? त्यासाठी त्यांनी घराबाहेर पडून प्रत्यक्ष जाऊन बघितले पाहिजे, असा उपरोधिक टोलाही या वेळी मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी लगावला.
