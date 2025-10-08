पालिका मुख्यालयावर मटका फोडो आंदोलन
पालिका मुख्यालयावर मटका फोडो आंदोलन
खडकपाडा, भगवान नगर परिसरात अनियमित,पाणी पुरवठा
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील खडकपाडा, भगवान नगर आणि एव्हरेस्ट नगर परिसरात गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या अनियमित आणि दूषित पाणीपुरवठ्याच्या समस्येमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी बुधवारी (ता. ८) कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) मुख्यालयावर मटका मोर्चा काढत मटका फोडो आंदोलन केले. पाणी समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समस्या सुटत नसल्याने महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कल्याण पश्चिममधील बेतुरकरपाडा विभाग क्रमांक २३ आणि २७ मधील रहिवाशांना एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपासून अत्यंत कमी दाबाचा आणि दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. या समस्येवर यापूर्वीही ‘पाणी मोर्चा’ काढण्यात आला होता, परंतु केवळ चार ते पाच दिवस पुरेसा पाणीपुरवठा झाल्यानंतर पुन्हा तीच समस्या कायम राहिली. प्रशासन केवळ ‘लवकरच सुधारणा होईल’ असे आश्वासन देत असून, तात्पुरती दुरुस्ती करून नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. या सर्व गैरप्रकारांमुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी उत्स्फूर्तपणे मटका मोर्चा आणला आणि महापालिका मुख्यालयाबाहेर मटके फोडून प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला.
रास्ता रोकोचा इशारा
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे माजी नगरसेवक उमेश बोरगावकर यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे. बोरगावकर म्हणाले की, जर लवकरात लवकर पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडवली नाही, तर खडकपाडा चौकात महिलांच्या सहभागाने रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल.
