जायंट आफ्रिकन गोगलगायीचा धोका
जायंट आफ्रिकन गोगलगायींचा धोका
अंबरनाथ नगर परिषदेतर्फे स्पर्श न करण्याचे नागरिकांना आवाहन
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर) : अटल सर्वोदय उद्यानामध्ये जगातील अत्यंत हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या ‘जायंट आफ्रिकन लँडस्नेल’ या गोगलगायीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यामुळे आरोग्य धोक्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अंबरनाथ नगर परिषदेने मंगळवारी नागरिकांसाठी तातडीची सूचना जारी केली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून या गोगलगायीला कोणीही उघड्या हातांनी स्पर्श करू नये, असे स्पष्ट आवाहन करण्यात आले आहे.
आफ्रिकन गोगलगायीमुळे मानवी मेंदूचे आजार होऊ शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे. या गोगलगायीला स्पर्श केल्यास संसर्ग होऊन व्यक्ती आजारी होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती नगर परिषदेने स्पष्ट केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि उद्यानाच्या शेजारील शाळेतील विद्यार्थ्यांनी या धोक्याबाबत विशेष खबरदारी घ्यावी. उद्यानात या गोगलगायींचा प्रादुर्भाव झाल्याची बाब ३० सप्टेंबर रोजी सर्वप्रथम नियमित फेरफटका मारणाऱ्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
वन्यजीव अभ्यासकांच्या मते, ही गोगलगाय मूलतः आफ्रिकेतील आहे. प्राणीशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक अनिकेत मराठे यांनी सांगितले, की नर्सरीच्या झाडांमधून त्यांची अंडी वाढतात. कुजलेला पालापाचोळा, झाडे, लोखंडी वस्तू आणि भिंतींचे रंग अशा सर्व गोष्टी त्यांचे खाद्य बनतात. दमट वातावरणात त्यांची वाढ वेगाने होते आणि वेळेत नियंत्रण न मिळवल्यास त्यांचा जैविक साखळीवर नकारात्मक प्रभाव पडतो. सध्या या गोगलगायींनी उद्यानातील झाडे, लोखंडी जाळ्यांचे पापुद्रे आणि भिंतींचे रंग फस्त केले आहेत. या धोकादायक स्थितीमुळे नागरिकांनी तत्काळ नियंत्रण मिळवण्याची मागणी केली आहे. नगर परिषदेच्या आवाहनानंतर आता यावर तातडीने उपाययोजना कधी केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
