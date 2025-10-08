महापे येथील बस डेपो बंद अवस्थेत
महापे येथील बस डेपो बंद अवस्थेत
एमआयडीसीकडून भूखंड हस्तांतरण न झाल्याने बंद, पालिकेकडे निवेदन
वाशी, ता. १० (बातमीदार) ः महापे येथे नवी मुंबई परिवहन सेवेचा बस डेपो आहे, मात्र गेल्या १० वर्षांपासून हा डेपो बंद अवस्थेत असून, सद्यस्थितीत या डेपोच्या ठिकाणी बंद पडलेल्या परिवहनच्या बसेस ठेवण्यात येत आहे. हा डेपो सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई परिवहन सेवेला एमआयडीसीकडून २५ वर्षांपूर्वी डेपोसाठी भूखंड देण्यात आला होता. पण हा भूखंड एमआयडीसीकडून पूर्णपणे हस्तांतरीत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या बस डेपोवर परिवहननेदेखील डागडुजी केली नाही. परिवहन सेवेच्या बसेस यापूर्वी या डेपोमधून जात होत्या, पण एमआयडीसीने या भूखंडामध्ये सेवा न दिल्याने कालांतराने या डेपोची अवस्था दयनीय झाली व आता हा डेपो मागील १० वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे.
हा भूखंड पालिकेला हस्तांतरण करण्यात यावा. यासाठी पालिकेकडून एमआयडीसीला वारंवार पत्रव्यवहारदेखील करण्यात आला, परंतु एमआयडीसीकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. एमआयडीसीने हा भूखंड पालिकेला हस्तांतरण केल्यास या डेपोचा कायापालट होऊ शकतो. हा डेपो सुरू व्हावा यासाठी नवी मुंबई युवासेना विभाग अध्यक्ष दिपेश पाटील यांनी नवी मुंबई पालिकेच्या परिवहन अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
दोन ते तीन किलोमीटर पायी
सध्या महपे येथून एमबीपी परिसराकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना दोन ते तीन किलोमीटर अंतर पायी जावे लागते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाया जातात. महापे बस डेपो सुरू झाल्यांनतर येथील वाहतुकीवरील ताणदेखील कमी होईल. यामुळे प्रशासनाने तातडीने महपे गावातील बस डेपो कार्यरत करावा, अशी मागणी दिपेश पाटील यांनी केली आहे.
प्रयत्न सुरू
यासंदर्भात पालिकेच्या आधिकांऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, हा भूखंड परिवहन सेवेला मिळण्यासाठी एमआयडीसीकडे पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे. यासंदर्भात एमआयडीसीचे आधिकारी महेंद्र पटेल यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
