ओवेगाव पोलीस चौकी कडून मेट्रो मार्गाकडे जाणाऱ्या पदपथावर अनधिकृत व्यवसाय पालिका अधिकाऱ्याचे दुर्लक्ष.
ओवेगाव पदपथावर अनधिकृत व्यवसाय
पालिका अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष
खारघर, ता. ८ (बातमीदार) : ओवेगावच्या रस्त्याकडेला असलेल्या पदपथावर अनधिकृत दुकाने थाटली जात आहेत. यमुळे पादचाऱ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याकडे पालिका अधिकाऱ्यांकडून डोळेझाक केली जात असल्यामुळे नागरिक आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.
खारघर सेक्टर-३४ प्रशांत कॉर्नर सर्कलकडून ओवेगाव पोलिस चौकीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पदपथावर काही व्यक्तींनी अनधिकृतपणे खडी, रेती, विटा, भंगार विक्रेते आणि वॉशिंग सेंटरची दुकाने थाटली आहे. त्याचप्रमाणे या वसाहतीत सिडकोने उद्यान आणि मैदानासाठी राखीव भूखंड ठेवले आहे. या भूखंडाचा उपयोग फेरीवाले हातगाडी ठेवण्यासाठी करत आहेत. हे सर्व खुलेआम सुरू आहे. परिसरातील रहिवाशांनी पालिका अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पालिका अधिकाऱ्यांकडून याकडे डोळेझाक करण्यात येत आहे. यासंदर्भात प्रभाग अधिकारी अरविंद पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
नावडे प्रभाग अधिकारी गैरहजर
खारघर सेक्टर-१ ते २९ हा नोड खारघर प्रभाग कार्यालयाकडे तर सेक्टर ३० ते ४० हा नोड प्रभाग कार्यालय नावडेमध्ये समावेश करण्यात आले आहे. नावडेचे प्रभाग अधिकारी खारघर परिसरात फिरकत नसल्यामुळे रस्ते आणि पदपथावर अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.
